SON DAKİKA! Bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika.... 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından yurt genelinde bir takım önlemler alındı. 11 Mart'tan bu yana bazı illerde uygulanan sokağa çıkma yasağı, 23-24-25-26 Mayıs'ta 81 ilde uygulandı. Bu sene Ramazan Bayramı'nı evde kutlayan Türkiye, bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağını merak ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?