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Haberler Galeri SON DAKİKA! Bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

SON DAKİKA! Bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en son yapılan kabine toplantısında bayramda 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıklamış, 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Normalleşme süreci için adımlar atılırken, bayramdan sonra sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 16:48 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 16:58
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SON DAKİKA! Bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika.... 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından yurt genelinde bir takım önlemler alındı. 11 Mart'tan bu yana bazı illerde uygulanan sokağa çıkma yasağı, 23-24-25-26 Mayıs'ta 81 ilde uygulandı. Bu sene Ramazan Bayramı'nı evde kutlayan Türkiye, bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağını merak ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

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SON DAKİKA! Bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

30-31 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının bayram sonuna kadar uygulanacağını bildirmişti. Şimdi ise bu hafta sonu kısıtlama olup olmayacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Kabine toplantısının ardından kısıtlama olup olmayacağı açıklanacak.

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SON DAKİKA! Bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

81 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bilindiği üzere, bayram boyunca sokağa çıkma yasağı 81 ilde uygulanmıştı. Bir önceki kısıtlama ise 15 ilde geçerli olmuştu. Eğer 30-31 Mayıs'ta yasak olması halinde, 15 ilde uygulanması bekleniyor.

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SON DAKİKA! Bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

15 İLLER HANGİLERİ?

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van, Zonguldak.

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SON DAKİKA! Bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 28 Mayıs Perşembe günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek.