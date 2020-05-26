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SON DAKİKA! Bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en son yapılan kabine toplantısında bayramda 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıklamış, 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Normalleşme süreci için adımlar atılırken, bayramdan sonra sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 26.05.2020 16:48 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 16:58
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