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HES kodu SMS ile nasıl alınır? HES kodu nereden, nasıl alınır? HES kodu kaç gün geçerli olacak?
HES kodu dönemi başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında seyahat yapabilmek için alınacak olan HES kodunun detayları araştırılmaya başlandı. HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS aracılığıyla alınıyor. Otobüs firmaları tarafından biletlerin satışa çıkarılmasının ardından seyahat etmek isteyen vatandaşlar HES kodu almak için detayları araştırıyor. Peki, HES kodu SMS ile nasıl alınır? HES kodu nereden, nasıl alınır? HES kodu kaç gün geçerli olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 26.05.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 17:33
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