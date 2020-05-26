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HES kodu SMS ile nasıl alınır? HES kodu nereden, nasıl alınır? HES kodu kaç gün geçerli olacak?

HES kodu dönemi başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında seyahat yapabilmek için alınacak olan HES kodunun detayları araştırılmaya başlandı. HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS aracılığıyla alınıyor. Otobüs firmaları tarafından biletlerin satışa çıkarılmasının ardından seyahat etmek isteyen vatandaşlar HES kodu almak için detayları araştırıyor. Peki, HES kodu SMS ile nasıl alınır? HES kodu nereden, nasıl alınır? HES kodu kaç gün geçerli olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 17:33
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HES kodu SMS ile nasıl alınır? HES kodu nereden, nasıl alınır? HES kodu kaç gün geçerli olacak?

HES kodu nasıl alınır? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinde hayata geçen HES kodunun ayrıntılarını sayfamızda derledik. Seyahatlerde başlayan HES kodu ile ilgili detaylar merak ediliyor. HES kodu, şehirler arası seyahatlerde, iş yerlerinde ve bireysel iletişim gerektiren tüm kamusal mekanlarda kullanılmaya başlanacak. Bu uygulama ile vatandaşların kontrollü sosyal hayatta güvenliği en üst düzeye çıkarılacak. Peki, HES kodu SMS ile nasıl alınır? HES kodu nereden, nasıl alınır? HES kodu kaç gün geçerli olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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HES kodu SMS ile nasıl alınır? HES kodu nereden, nasıl alınır? HES kodu kaç gün geçerli olacak?

HES KODU NEDİR?

HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak.

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HES kodu SMS ile nasıl alınır? HES kodu nereden, nasıl alınır? HES kodu kaç gün geçerli olacak?

Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.

Uygulama öncelikle seyahatlerde kullanılmaya başlansa da kısa süre içerisinde iş yerleri, muayenehaneler, kurum ziyaretleri gibi birçok alanda yaygınlaştırılacak.

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HES kodu SMS ile nasıl alınır? HES kodu nereden, nasıl alınır? HES kodu kaç gün geçerli olacak?

HES KODU NEREN, NASIL ALINIR?

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

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HES kodu SMS ile nasıl alınır? HES kodu nereden, nasıl alınır? HES kodu kaç gün geçerli olacak?

HES KODU SMS İLE NASIL ALINIR?

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)