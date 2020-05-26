HES kodu SMS ile nasıl alınır? HES kodu nereden, nasıl alınır? HES kodu kaç gün geçerli olacak?

Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.

Uygulama öncelikle seyahatlerde kullanılmaya başlansa da kısa süre içerisinde iş yerleri, muayenehaneler, kurum ziyaretleri gibi birçok alanda yaygınlaştırılacak.