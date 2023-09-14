14 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Zeydan Karalar'dan belediye personeline tuzak! "Memnuniyet anketi" adı altında tek tek fişledi

Zeydan Karalar'dan belediye personeline tuzak! "Memnuniyet anketi" adı altında tek tek fişledi

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 31 Mart yerel seçimler öncesinde koltuğunu sağlama almak için "memnuniyet anketi" hazırlattı. Belediye persoline gönderilen ankette personellerin fişlendiği iddia edildi. İşte Adana'da büyük yankı uyandıran skandalın perde arkası...

Sabah
Giriş Tarihi: 14.09.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023 10:55
  • 1
  • 21
Zeydan Karalar’dan belediye personeline tuzak! Memnuniyet anketi adı altında tek tek fişledi
Cumhuriyet Halk Partisi, belediyecilikte sınıfta kaldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Zeydan Karalar’dan belediye personeline tuzak! Memnuniyet anketi adı altında tek tek fişledi
2019'dan bu yana CHP'li belediyeler, bulundukları şehirlerde tek bir çivi dahi çakmadı. Yerel seçime sayılı günler kala da her birini 'kaybetme korkusu' sardı.
  • 3
  • 21
Zeydan Karalar’dan belediye personeline tuzak! Memnuniyet anketi adı altında tek tek fişledi
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar da, kurum içinde kendisine yönelik 'memnuniyet anketi' yaptı.
  • 4
  • 21
Zeydan Karalar’dan belediye personeline tuzak! Memnuniyet anketi adı altında tek tek fişledi
Karalar, 'personel memnuniyeti araştırması' adı altında belediye çalışanlarına "Zeydan Karalar, siyasi görüşlere saygılıdır", "Zeydan Karalar, herkese eşit davranır/tarafsız" tarzında soruların bulunduğu anketi yolladı.
  • 5
  • 21
Zeydan Karalar’dan belediye personeline tuzak! Memnuniyet anketi adı altında tek tek fişledi

MECLİS OTURUMUNDA TARTIŞMA YARATTI

Söz konusu anket Adana Büyükşehir Belediyesinin Eylül ayı meclis oturumda tartışmalara yol açtı.