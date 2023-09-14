14 Eylül 2023, Perşembe
Zeydan Karalar'dan belediye personeline tuzak! "Memnuniyet anketi" adı altında tek tek fişledi
CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 31 Mart yerel seçimler öncesinde koltuğunu sağlama almak için "memnuniyet anketi" hazırlattı. Belediye persoline gönderilen ankette personellerin fişlendiği iddia edildi. İşte Adana'da büyük yankı uyandıran skandalın perde arkası...
Giriş Tarihi: 14.09.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023 10:55
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