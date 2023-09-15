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Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'da kaçak yapısı! Hukuk tanımaz Mahiroğlu iki kez mührü kırmış
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun İstanbul Sarıyer'de Boğaz manzaralı villasındaki kaçak inşaat çalışması tam gaz devam ediyor. Mahiroğlu'nun, iki mührü de kırıp inşaatı sürdürdüğü ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Mahiroğlu ve kaçağa göz yuman İBB hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.