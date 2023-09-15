15 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'da kaçak yapısı! Hukuk tanımaz Mahiroğlu iki kez mührü kırmış

Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'da kaçak yapısı! Hukuk tanımaz Mahiroğlu iki kez mührü kırmış

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun İstanbul Sarıyer'de Boğaz manzaralı villasındaki kaçak inşaat çalışması tam gaz devam ediyor. Mahiroğlu'nun, iki mührü de kırıp inşaatı sürdürdüğü ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Mahiroğlu ve kaçağa göz yuman İBB hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Sabah
Giriş Tarihi: 15.09.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023 07:26
  • 1
  • 17
Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’nun Boğaz’da kaçak yapısı! Hukuk tanımaz Mahiroğlu iki kez mührü kırmış

Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu, Sarıyer ilçesi Kireçburnu Mahallesi İsak Sokak'taki Boğaz manzaralı villasında kaçak yapılaşmaya hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’nun Boğaz’da kaçak yapısı! Hukuk tanımaz Mahiroğlu iki kez mührü kırmış

Villada yürütülen kaçak inşaat çalışmasını perdelemek için geçen hafta villanın etrafını tahta perde ile kapatmaya başlayan Mahiroğlu, villanın tamamını kamufle etme işini tamamladı.

  • 3
  • 17
Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’nun Boğaz’da kaçak yapısı! Hukuk tanımaz Mahiroğlu iki kez mührü kırmış

İHTARNAME ÇEKİLDİ
SABAH'ın gündeme getirdiği kaçak yapılaşma sonrası harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul Müdürlüğü ekipleri, 1 Eylül'de yaptıkları denetimde villada kaçak yapılaşmanın devam ettiğini tutanak altına aldı.

  • 4
  • 17
Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’nun Boğaz’da kaçak yapısı! Hukuk tanımaz Mahiroğlu iki kez mührü kırmış

Kaçak yapılaşmaya devam eden Mahiroğlu'ndan izin belgesi soruldu. Fakat Mahiroğlu bakanlık ekiplerine herhangi bir inşaat izni ve ruhsat ibraz edemedi. Ekipler, sözlü uyarı ve yazılı ihtarname ile kaçak yapılaşmanın durdurulmasını istedi.

  • 5
  • 17
Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’nun Boğaz’da kaçak yapısı! Hukuk tanımaz Mahiroğlu iki kez mührü kırmış

Bakanlık yetkilileri ayrıca, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü'ne, kaçak yapılaşmanın yıkım işlemlerinin yapılması gerektiğini bir yazı ile bildirdi.