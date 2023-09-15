Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’nun Boğaz’da kaçak yapısı! Hukuk tanımaz Mahiroğlu iki kez mührü kırmış

Kaçak yapılaşmaya devam eden Mahiroğlu'ndan izin belgesi soruldu. Fakat Mahiroğlu bakanlık ekiplerine herhangi bir inşaat izni ve ruhsat ibraz edemedi. Ekipler, sözlü uyarı ve yazılı ihtarname ile kaçak yapılaşmanın durdurulmasını istedi.