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Haberler Galeri Dünyaya yardım eli Türkiye'den! Felaketin bitmediği Yunanistan'da gündem Başkan Erdoğan'ın mektubu

Dünyaya yardım eli Türkiye'den! Felaketin bitmediği Yunanistan'da gündem Başkan Erdoğan'ın mektubu

Türkite, önce yangın ardından da selin vurduğu Yunanistan ile Daniel Kasırgası nedeniyle felaketi yaşayan Libya'ya yardım için kolları sıvadı. Türkiye'nin Libya'ya yaptığı yardımlar dünya basınında geniş yer bulurken, Yunan basını da Başkan Erdoğan'ın Yunanistan Cumburbaşkanı Sakellaropoulou'ya gönderdiği mektubu gündeme taşıdı.

Giriş Tarihi: 14.09.2023 09:02
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Dünyaya yardım eli Türkiye’den! Felaketin bitmediği Yunanistan’da gündem Başkan Erdoğan’ın mektubu

Yunanistan, son birkaç haftadır orman yangınları ve sel felaketi ile boğuşuyor. Geçen hafta başta Larisa, Volos, Pilio, Trikala ve Kardiça olmak üzere Tesalya Bölgesi'nde onlarca yerleşim birimini sular altında bırakan sel, şehir şebeke suyu ve kanalizasyon ağında da ciddi hasara neden olmuştu.

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Dünyaya yardım eli Türkiye’den! Felaketin bitmediği Yunanistan’da gündem Başkan Erdoğan’ın mektubu

Öte yandan ülkenin boğuştuğu tek felaket sel değildi. Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta başlayan orman yangınları, üzerinden iki hafta geçmesine rağmen kontrol altına alınamadı. Bölgede 15 günde bir milyon dönüme yakın ormanlık alan kül oldu.

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Dünyaya yardım eli Türkiye’den! Felaketin bitmediği Yunanistan’da gündem Başkan Erdoğan’ın mektubu

Şiddetli rüzgarlar nedeniyle alevlere müdahalenin zorlaştığı bu süreçte Parnita, Fili, Eğriboz ve Rodop gibi birçok bölgede de yangınlar çıktı.

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Dünyaya yardım eli Türkiye’den! Felaketin bitmediği Yunanistan’da gündem Başkan Erdoğan’ın mektubu

Türkiye ise iki felaket için de hızlı bir şekilde yardım göndermek istedi. Yunanistan'ın gündemi de söz konusu yardımlar oldu.

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Dünyaya yardım eli Türkiye’den! Felaketin bitmediği Yunanistan’da gündem Başkan Erdoğan’ın mektubu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerine Sakellaropoulou'ya yazdığı mektup Yunan basınında geniş yer aldı.