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Dünyaya yardım eli Türkiye'den! Felaketin bitmediği Yunanistan'da gündem Başkan Erdoğan'ın mektubu
Türkite, önce yangın ardından da selin vurduğu Yunanistan ile Daniel Kasırgası nedeniyle felaketi yaşayan Libya'ya yardım için kolları sıvadı. Türkiye'nin Libya'ya yaptığı yardımlar dünya basınında geniş yer bulurken, Yunan basını da Başkan Erdoğan'ın Yunanistan Cumburbaşkanı Sakellaropoulou'ya gönderdiği mektubu gündeme taşıdı.