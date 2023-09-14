Dünyaya yardım eli Türkiye’den! Felaketin bitmediği Yunanistan’da gündem Başkan Erdoğan’ın mektubu

Yunanistan, son birkaç haftadır orman yangınları ve sel felaketi ile boğuşuyor. Geçen hafta başta Larisa, Volos, Pilio, Trikala ve Kardiça olmak üzere Tesalya Bölgesi'nde onlarca yerleşim birimini sular altında bırakan sel, şehir şebeke suyu ve kanalizasyon ağında da ciddi hasara neden olmuştu.