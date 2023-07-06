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Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı MEMUR MAAŞ FARKI ne zaman, hangi tarihte yatacak?

"Memur maaşları ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği Temmuz maaş zammı belli oldu. 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamları ile refah payı hariç memur ve emekli Temmuz ara zammı netleşti. Zam oranlarının belli olmasıyla birlikte maaşlarının ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. İşte, Temmuz zammı memur maaş tarihleri 2023!

Giriş Tarihi: 06.07.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 09:04
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Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı MEMUR MAAŞ FARKI ne zaman, hangi tarihte yatacak?

"Memur maaşları ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Asgari ücretin net 11 bin 402 TL'ye çıkarılmasının ardından memur ve emeklilerin beklediği merakla beklediği Temmuz zammı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra refah payı ve seyyahen zam da eklenmesiyle emeklilerin yüzü gülerken, maaşların yatacağı tarih merak konusu oldu. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı MEMUR MAAŞ FARKI ne zaman, hangi tarihte yatacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkaracak kanun teklifine yönelik açıklamalarda bulundu.

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Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı MEMUR MAAŞ FARKI ne zaman, hangi tarihte yatacak?

Güler açıklamasında şunları söyledi;

"Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.

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Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı MEMUR MAAŞ FARKI ne zaman, hangi tarihte yatacak?

Teklifle tüm memurların ücretlerinde seyyanen 8077 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor."

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Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı MEMUR MAAŞ FARKI ne zaman, hangi tarihte yatacak?

MEMUR MAAŞLARI MEVCUT (TL) % 17.55 ZAMLI (TL) REFAH PAYI İLE(TL)

Şube müdürü (üni. mez.) 1/4 20.724 24.361,06 32.438,06

Memur (üni. mez.) 9/1 12.632 14.848,92 22.925,92

Uzman öğretmen 1/4 18.246 21.448,17 29.525,17

Öğretmen 1/4 15.793 18.564,67 26.641,67

Başkomiser 3/1 20.873 24.536,21 32.613,21

Polis memuru 8/1 18.235 21.435,24 29.512,24

Uzman doktor 1/4 24.743 29.085,40 37.162,40

Hemşire (üni. mez.) 5/1 15.611 18.350,73 26.427,73

Mühendis 1/4 21.295 25 .032,27 33.109,27

Teknisyen (lise mez.) 11/1 13.142 15.448,42 23.525,42

Profesör 1/4 34.057 40.034,00 48.111,00

Araştırma görevlisi 7/1 20.139 23.673,39 31.750,39

Vaiz 1/4 16.615 19.530,93 27.607,93

Avukat 1/4 19.968 23.472,38 31.549,38

Not: Eş ve 2 çocuk dahil.