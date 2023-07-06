Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı MEMUR MAAŞ FARKI ne zaman, hangi tarihte yatacak?

"Memur maaşları ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği Temmuz maaş zammı belli oldu. 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamları ile refah payı hariç memur ve emekli Temmuz ara zammı netleşti. Zam oranlarının belli olmasıyla birlikte maaşlarının ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. İşte, Temmuz zammı memur maaş tarihleri 2023!