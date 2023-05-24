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Zafer Partisi'nde toplu istifa! İl başkan yardımcısı AK Parti'ye katıldı
Zafer Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Önder Çekmegil,Yeşilyurt İlçe Teşkilatından yönetim kurulu ile birlikte istifa ettiğini duyurdu. Öte yandan Zafer Partisi Karaman İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Beyazıt Yıldırım ve beraberindeki heyet partilerinden istifa edip AK Partiye katıldı.
Giriş Tarihi: 24.05.2023 16:07Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 16:08