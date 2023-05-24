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Zafer Partisi'nde toplu istifa! İl başkan yardımcısı AK Parti'ye katıldı

Zafer Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Önder Çekmegil,Yeşilyurt İlçe Teşkilatından yönetim kurulu ile birlikte istifa ettiğini duyurdu. Öte yandan Zafer Partisi Karaman İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Beyazıt Yıldırım ve beraberindeki heyet partilerinden istifa edip AK Partiye katıldı.

Giriş Tarihi: 24.05.2023 16:07 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 16:08
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Zafer Partisi’nde toplu istifa! İl başkan yardımcısı AK Parti’ye katıldı

Zafer Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Önder Çekmegil yaptığı açıklamada, ''Bizlerin Zafer Partisi Teşkilatında bulunmamıznı sebebi Türk milliyetçiliğinin kaybolmak üzere olan ruhunu yeniden ayağa kaldırabilmektir.

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Zafer Partisi’nde toplu istifa! İl başkan yardımcısı AK Parti’ye katıldı

Fakat Parti BaşkanI Ümit Özdağ'ın yaptığı CHP ye destek açıklaması biz alt kadronun milliyetçilik anlayışına ters düşmektedir. Bizler terör örgütünün HDP partisinin gizli ortak olduğu bir oluşumun içinde bulunamayiz.

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Zafer Partisi’nde toplu istifa! İl başkan yardımcısı AK Parti’ye katıldı

Hatta ve hatta HDP desteğini 6 li masa koalisyonundan çekse bile CHP'nin HDP'nin ortağı olduğunu bildiğimiz için bu oluşuma karşı olduğumuzu belirtmek isteriz.

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Zafer Partisi’nde toplu istifa! İl başkan yardımcısı AK Parti’ye katıldı

Bu sebeple genel başkanimızin açıklamalarına karşın en başta doğru kararı veren adayımız sayın Sinan Ogan'ın kararının arkasında duracağımızı ve bu konuda kararlılığımızı belirtiriz. Genel Başkanımız Ümit Özdağ'ın CHP ortaklığı nedeniyle İlçe Teşkilatı olarak istifa ediyoruz'' ifadelerine yer verdi.

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Zafer Partisi’nde toplu istifa! İl başkan yardımcısı AK Parti’ye katıldı

ZAFER PARTİSİ'Nİ BIRAKIP AK PARTİYE KATILDILAR

Öte yandan DEVA, Gelecek Partisi'nden sonra Zafer Partisi'nde de istifalar sürüyor. Karaman İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Beyazıt Yıldırım ve beraberindeki heyet partilerinden istifa edip AK Partiye katıldı.