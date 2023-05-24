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25 yıldır aynı besinleri tüketiyor! 49 yaşındaki Victoria Beckham zayıflığını bu diyete borçlu! 5 günde 1 beden incelten liste...

49 yaşındaki 4 çocuklu Victoria Beckham yıllara meydan okuyor. Hollywood'un en gözde çiftlerinden olan Victoria- David Beckham çifti, magazin dünyasının önemli isimlerinden. Ünlü model, bu sefer de uyguladığı diyetle gündem oldu. Fit görüntüsü ve kusursuz cildiyle adından söz ettiren Beckham gençlik sırrını açıkladı. Meğer 25 yıldır aralıksız bu diyeti uyguluyormuş. İşte, ünlü ismin yıllardır tükettiği o besin...

Giriş Tarihi: 24.05.2023 12:59
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25 yıldır aynı besinleri tüketiyor! 49 yaşındaki Victoria Beckham zayıflığını bu diyete borçlu! 5 günde 1 beden incelten liste...

Victoria Beckham'ın gençlik sırrı! Vazgeçemediği alışkanlıklarını açıkladı! 49 yaşındaki ünlü model fit vücuduyla sevenlerini kendine hayran bırakıyor. Tükettiği besinler hem cildini hem de kilosunu koruyor. İşte, 25 yıldır aynı şeyleri yediğini söyleyen Victoria Beckham'ın diyet listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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25 yıldır aynı besinleri tüketiyor! 49 yaşındaki Victoria Beckham zayıflığını bu diyete borçlu! 5 günde 1 beden incelten liste...

VİCTORİA BECKHAM'IN GENÇLİK DİYETİ

Eşi David Beckham bir röportajında: "Maalesef, son 25 yıldır aynı şeyleri yiyen biri ile evliyim. Victoria ile tanıştığımdan beri sadece ızgara balık ve buharda pişmiş sebze yiyor. O rutinden çok nadir sapar.' şeklinde anlattı. Victoria diyetinde balık ve sebzeden ziyade çeşitli sağlıklı yağlara da yer verdiğini açıkladı. Balık, avokado, fındık ve benzeri sağlıklı gıdalar." demişti.

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25 yıldır aynı besinleri tüketiyor! 49 yaşındaki Victoria Beckham zayıflığını bu diyete borçlu! 5 günde 1 beden incelten liste...

YILLARDIR BALIK VE SEBZE TÜKETİYOR!

Bağışıklık sistemini koruyor

Özellikle mevsiminde tüketilen balık, içerdiği yağ asitleri sayesinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için son derece gerekli olan bir besindir. Balığın gribe ve enfeksiyonlara karşı vücudu koruduğu, yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Özellikle sezonunda balık, haftada 2 kez düzenli olarak tüketilmelidir.

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25 yıldır aynı besinleri tüketiyor! 49 yaşındaki Victoria Beckham zayıflığını bu diyete borçlu! 5 günde 1 beden incelten liste...

Omega3 deposu

Balıkta, diğer hayvansal kaynaklı besinlerin aksine doymuş yağ yerine, doymamış yağ asitleri denilen omega3 yağ asitleri bulunur. Omega3, vücudun üretmediği ve en fazla balıkta bulunan son derece faydalı bir yağdır. Özellikle soğuk su balıklarından somon, uskumru, sardalye ve ton balığı omega3'ten oldukça zengindir. Omega-3; kalp ve damar sağlığını koruyucu özelliğinin yanı sıra gözde sarı nokta hastalığı riskini azaltır, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

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25 yıldır aynı besinleri tüketiyor! 49 yaşındaki Victoria Beckham zayıflığını bu diyete borçlu! 5 günde 1 beden incelten liste...

Zeka gelişimine fayda sağlıyor

Balık, iyottan zengin bir besin kaynağı olup zeka gelişiminde önemli rol oynar. Balık yiyen çocukların zeka puanlarında artış meydana geldiği ve öğrenme kabiliyetlerinin arttığı görülür. Özellikle gebeliğin ilk üç ayında düzenli balık tüketen annelerin bebeklerinde öğrenme, algılama ve bebeklik döneminde kavrama, tutma gibi el fonksiyonlarının güçlü olduğu saptanmıştır. Bebek ve çocuklarda zeka gelişimini destekleyen balığın bileşimindeki DHA, görme ve nörolojik gelişimin sağlıklı bir biçimde gelişmesinde son derece etkin rol oynar.