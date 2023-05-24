24 Mayıs 2023, Çarşamba
25 yıldır aynı besinleri tüketiyor! 49 yaşındaki Victoria Beckham zayıflığını bu diyete borçlu! 5 günde 1 beden incelten liste...
49 yaşındaki 4 çocuklu Victoria Beckham yıllara meydan okuyor. Hollywood'un en gözde çiftlerinden olan Victoria- David Beckham çifti, magazin dünyasının önemli isimlerinden. Ünlü model, bu sefer de uyguladığı diyetle gündem oldu. Fit görüntüsü ve kusursuz cildiyle adından söz ettiren Beckham gençlik sırrını açıkladı. Meğer 25 yıldır aralıksız bu diyeti uyguluyormuş. İşte, ünlü ismin yıllardır tükettiği o besin...
Giriş Tarihi: 24.05.2023 12:59
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