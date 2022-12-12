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ZABITA ALIMI İLANI: En az lise mezunu zabıta memuru alınacak! Başvuru tarihi, genel ve özel şartlar belli oldu

Zabıta memuru alımı ilanları yakından takip ediliyor. En son yayımlanan ilana göre, kamuya 25 zabıta memuru alımı yapılacağı duyuruldu. KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşıyan adaylar söz konusu ilana başvuru yapabilecek. 2022 zabıta memuru alımı sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, zabıta memuru alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? Başvuru şartları nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 10:44
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ZABITA ALIMI İLANI: En az lise mezunu zabıta memuru alınacak! Başvuru tarihi, genel ve özel şartlar belli oldu

Zabıta memuru alımına ilişkin beklenen ilan yayımlandı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak. Erkek ve kadın adaylardan aranacak şartlar duyuruldu. Peki, zabıta memuru alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? Başvuru şartları nedir? İşte son gelişmeler...

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ZABITA ALIMI İLANI: En az lise mezunu zabıta memuru alınacak! Başvuru tarihi, genel ve özel şartlar belli oldu

ESENLER BELEDİYESİ'NE 25 ZABITA MEMURU ALINACAK

Esenler Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre tabloda belirtilen unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak.

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ZABITA ALIMI İLANI: En az lise mezunu zabıta memuru alınacak! Başvuru tarihi, genel ve özel şartlar belli oldu

BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Adaylar, sözlü ve uygulama sınavına katılabilmek için; başvuru belgelerini 23 Ocak 2023 tarihinden 27 Ocak 2023 tarihi mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8 Esenler /İstanbul adresinde Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

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ZABITA ALIMI İLANI: En az lise mezunu zabıta memuru alınacak! Başvuru tarihi, genel ve özel şartlar belli oldu

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip, 06 Şubat 2023 tarihinde Esenler Belediyesi'nin www.esenler.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecek.

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ZABITA ALIMI İLANI: En az lise mezunu zabıta memuru alınacak! Başvuru tarihi, genel ve özel şartlar belli oldu

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.