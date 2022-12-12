ZABITA ALIMI İLANI: En az lise mezunu zabıta memuru alınacak! Başvuru tarihi, genel ve özel şartlar belli oldu

Zabıta memuru alımı ilanları yakından takip ediliyor. En son yayımlanan ilana göre, kamuya 25 zabıta memuru alımı yapılacağı duyuruldu. KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşıyan adaylar söz konusu ilana başvuru yapabilecek. 2022 zabıta memuru alımı sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, zabıta memuru alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? Başvuru şartları nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 12.12.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 10:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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