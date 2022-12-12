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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 12 Aralık Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

EYT, sözleşmeli personele kadro gibi birçok sorunun görüşüleceği Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan, bugün katılacağı Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 12 Aralık Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 09:55
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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 12 Aralık Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Milyonları gözü bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala EYT ve sözleşmeli personele kadro gibi birçok düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih merak edilirken, söz konusu düzenlemelerin bugünkü toplantıda görüşülmesi bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 12 Aralık Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 12 Aralık Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'te başlayacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın akşam saatlerinde kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 12 Aralık Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

EYT düzenlemesinde en çok merak edilen konu, emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği. Düzenlemenin ay sonunda Meclis'e gelmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugünkü toplantıda bilgi verecek.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 12 Aralık Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2023 asgari ücret zammı için çalışmalar devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 14 Aralık'taki 2'nci toplantısı öncesinde son durum, Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 12 Aralık Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

ZİNCİR MARKETLER MERCEK ALTINDA

Enflasyonla mücadele de kabinenin yakın takibinde. Hayat pahalılığının ortadan kaldırılması için atılabilecek adımlar kabinede müzakere edilecek.