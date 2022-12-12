Milyonları gözü bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala EYT ve sözleşmeli personele kadro gibi birçok düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih merak edilirken, söz konusu düzenlemelerin bugünkü toplantıda görüşülmesi bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 12 Aralık Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...