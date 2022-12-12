12 Aralık 2022, Pazartesi
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 12 Aralık Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
EYT, sözleşmeli personele kadro gibi birçok sorunun görüşüleceği Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan, bugün katılacağı Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 12 Aralık Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 12.12.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 09:55
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