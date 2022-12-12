12 Aralık 2022, Pazartesi
Üniversite öğrencileri dikkat! Birçok devlet üniversitesi yönetmeliklerinde değişiklik! Ders geçme ve mezun olmak için...
12 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bazı devlet üniversitelerin yönetmeliklerinde değişikliğe gidildi. Ders geçme ve mezun olma ile ilgili detayların yer aldığı yeni yönetmeliklerin detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Amasya Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi yönetmeliği ve tüm detayları yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:47
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