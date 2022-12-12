Üniversite öğrencileri dikkat! Birçok devlet üniversitesi yönetmeliklerinde değişiklik! Ders geçme ve mezun olmak için...

"(1) Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı notu, ara sınav notunun %40'ı ile yarıyıl/yılsonu sınav notunun %60'ının toplamıdır. Hesaplama sonucu ondalık noktadan sonraki ilk sayı 5'ten küçük ise bir alt tamsayıya, 5 ve 5'ten büyük ise bir üst tam sayıya yuvarlanır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yarıyıl/yılsonu sınavı notunun en az 50, başarı notunun en az 60 olması zorunludur. Azami öğrenim süresinde mezun olamayan öğrencilerin devam şartını yerine getirmiş oldukları derslere ilişkin ek sınavlar ile tek ders sınavlarından 100 üzerinden 60 ve üzeri not alan öğrenciler başarılı sayılırlar."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.