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Üniversite öğrencileri dikkat! Birçok devlet üniversitesi yönetmeliklerinde değişiklik! Ders geçme ve mezun olmak için...

12 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bazı devlet üniversitelerin yönetmeliklerinde değişikliğe gidildi. Ders geçme ve mezun olma ile ilgili detayların yer aldığı yeni yönetmeliklerin detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Amasya Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi yönetmeliği ve tüm detayları yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:47
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Üniversite öğrencileri dikkat! Birçok devlet üniversitesi yönetmeliklerinde değişiklik! Ders geçme ve mezun olmak için...

Birçok devlet üniversiteleri tarafından yönetmelik değişikliğine gidildi. Ders geçme ve mezun olma detaylarının ön plana çıktığı yeni yönetmelikler, Resmi Gazete'nin 12 Aralık 2022 tarihli sayısında yayımlandı.

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Üniversite öğrencileri dikkat! Birçok devlet üniversitesi yönetmeliklerinde değişiklik! Ders geçme ve mezun olmak için...

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 26/3/2018 tarihli ve 30372 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

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Üniversite öğrencileri dikkat! Birçok devlet üniversitesi yönetmeliklerinde değişiklik! Ders geçme ve mezun olmak için...

"(1) Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı notu, ara sınav notunun %40'ı ile yarıyıl/yılsonu sınav notunun %60'ının toplamıdır. Hesaplama sonucu ondalık noktadan sonraki ilk sayı 5'ten küçük ise bir alt tamsayıya, 5 ve 5'ten büyük ise bir üst tam sayıya yuvarlanır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yarıyıl/yılsonu sınavı notunun en az 50, başarı notunun en az 60 olması zorunludur. Azami öğrenim süresinde mezun olamayan öğrencilerin devam şartını yerine getirmiş oldukları derslere ilişkin ek sınavlar ile tek ders sınavlarından 100 üzerinden 60 ve üzeri not alan öğrenciler başarılı sayılırlar."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

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Üniversite öğrencileri dikkat! Birçok devlet üniversitesi yönetmeliklerinde değişiklik! Ders geçme ve mezun olmak için...

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/10/2017 tarihli ve 30205 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (e) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"e) Ders koordinatörü: Temel tıp ve klinik tıp dönemlerindeki zorunlu ve seçmeli her bir dersin planında yer alan bütün eğitsel etkinliklerin organizasyonundan ve bağlantılı işlemlerin yapılmasından sorumlu öğretim elemanını,"

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Üniversite öğrencileri dikkat! Birçok devlet üniversitesi yönetmeliklerinde değişiklik! Ders geçme ve mezun olmak için...

"l) İntörnlük: Eğitim programının altıncı yılında, farklı anabilim dalları tarafından zorunlu ve seçmeli dersler şeklinde, ilgili mevzuatta tanımlanan süreler içinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitim dönemini,"

"s) Evre 1: 1., 2. ve 3. sınıfları (Klinik öncesi dönemi),

ş) Evre 2: 4. ve 5. sınıfları (Klinik dönemini),

t) Evre 3: 6. sınıfı (İntörnlük dönemini),