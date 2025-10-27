27 Ekim 2025, Pazartesi
Yüzyılın konut projesinde tüm detaylar belli oldu! 30 soru 30 cevap
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği, 'Yüzyılın Konut Projesi' ile ilgili merak edilen soruları ve yanıtlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Peki başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak? Kampanyaya kimler başvurabilecek? İkamet şartları nelerdir? Kurada çıkmayanlar başvuru ücretini geri alabilecek mi? İşte merak edilen tüm detaylar...
