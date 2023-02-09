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Yüzyılın felaketinde Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! Dünyanın dört bir yanından destek geldi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin ilk anından itibaren Türkiye ile büyük bir dayanışma sergileyen ülkeler yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Yabancı ekipler gözyaşları içinde enkaz altında kalanları çıkarırken, dünyanın dört bir yanında depremzedelere destek kampanyaları düzenleniyor.

Giriş Tarihi: 09.02.2023 08:01
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Yüzyılın felaketinde Türkiye’yi yalnız bırakmadılar! Dünyanın dört bir yanından destek geldi

Dünya, merkez üssü Kahramanmaraş olan çifte depremin acısını Türkiye ile birlikte yaşıyor. Onlarca ülke deprem bölgelerine arama kurtarma ekiplerini sevk etmeyi sürdürüyor. Ülkeler hayatını kaybedenlerin yasını tutuyor. NATO, 1400'den fazla personelin Türkiye'ye konuşlandığını açıkladı.

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Yüzyılın felaketinde Türkiye’yi yalnız bırakmadılar! Dünyanın dört bir yanından destek geldi

Tayvan ekibi 1999'da kendilerine arama kurtarma desteği veren Türkiye'ye yardıma geldi. ABD'den 161 kişilik ekibi taşıyan uçak İncirlik Hava Üssü'ne indi. El Salvador 100'den fazla kişi gönderdi.

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Yüzyılın felaketinde Türkiye’yi yalnız bırakmadılar! Dünyanın dört bir yanından destek geldi

Güney Kore, yolladığı arama kurtarma personelinin ülkenin yurtdışına şimdiye kadar gönderdiği en kalabalık ekip olduğunu açıkladı. Moğolistan, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi ve sağlık personeli gönderdi.

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Yüzyılın felaketinde Türkiye’yi yalnız bırakmadılar! Dünyanın dört bir yanından destek geldi

Güney Afrikalı STK'lar, Türkiye'ye insani yardım ve arama kurtarma ekibi gönderdi.
Ermenistan yönetimi, destek için Türkiye'ye ekip gönderdi.

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Yüzyılın felaketinde Türkiye’yi yalnız bırakmadılar! Dünyanın dört bir yanından destek geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'deki Rus arama kurtarma ekiplerinin artılması talimatını verdi. Dün 50 kişilik bir ekip ile 11 doktor daha geldi.gönderdi. Böylece Rus uzman sayısı 150'yi geçti.