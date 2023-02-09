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Deprem felaketinden saatler sonra yeni mucizeler! Annenin sözleri yürekleri dağladı! Duvardaki o yazı...

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin en fazla etkilediği illerde çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarışıyor. Binlerce vatandaş enkaz altında kalırken ekiplerin amansız mücadelesi sonucu mucizeler yaşanmaya devam ediyor. Enkaz altında 70 saatten fazla kalan vatandaşlardan kurtarılanlar olurken bir depremzedenin enkaz altında kaldığı duvara "umudunu kaybetme" yazması görenleri duygulandırdı. İşte saatler sonra enkazdan çıkartılan vatandaşlardan bazıları...

Giriş Tarihi: 09.02.2023 03:50 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 04:41
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Deprem felaketinden saatler sonra yeni mucizeler! Annenin sözleri yürekleri dağladı! Duvardaki o yazı...

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'teki evlerinin enkazından 12 saat sonra çocukları Resul Yakup (6) ve kızı Aybike (2) ile yaralı olarak kurtarılan Kader Ercan (30), tedavi için getirildikleri Bursa'da yaşadığı felaketi anlattı.

Beşik gibi sallandıklarını Kader Ercan, "Gece uyandım, resmen yıkımdı. Oğlumu uyandırdım. Kızımı kucağıma alıp kaçarken, ev üzerimize yıkıldı. Yıkımda enkazın altında kızım kolumun altında, oğlum ise ayağımın dibindeydi. Kızımı kaldırıp nefes almasını sağladım. Üfleyerek çocuklarıma nefes aldırdım." dedi.

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Deprem felaketinden saatler sonra yeni mucizeler! Annenin sözleri yürekleri dağladı! Duvardaki o yazı...

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan bir genç, depremin üzerinden 64 saat geçmesinin ardından, Antalya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı. Gencin, enkazdayken duvara 'Umudunu kaybetme' yazdığı ortaya çıktı.

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Deprem felaketinden saatler sonra yeni mucizeler! Annenin sözleri yürekleri dağladı! Duvardaki o yazı...

Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan biri çocuk 2 yabancı uyruklu, Hakkari Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerince 67 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

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Deprem felaketinden saatler sonra yeni mucizeler! Annenin sözleri yürekleri dağladı! Duvardaki o yazı...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu 0 saatin ardından sağ kurtarıldı.

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Deprem felaketinden saatler sonra yeni mucizeler! Annenin sözleri yürekleri dağladı! Duvardaki o yazı...

Kahramanmaraş'ta depremden 70 saat sonra 49 yaşındaki Duran Şeker, enkazdan sağ çıkarıldı.