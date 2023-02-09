Deprem felaketinden saatler sonra yeni mucizeler! Annenin sözleri yürekleri dağladı! Duvardaki o yazı...

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin en fazla etkilediği illerde çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarışıyor. Binlerce vatandaş enkaz altında kalırken ekiplerin amansız mücadelesi sonucu mucizeler yaşanmaya devam ediyor. Enkaz altında 70 saatten fazla kalan vatandaşlardan kurtarılanlar olurken bir depremzedenin enkaz altında kaldığı duvara "umudunu kaybetme" yazması görenleri duygulandırdı. İşte saatler sonra enkazdan çıkartılan vatandaşlardan bazıları...