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Yüz nakli olan Recep Sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı
Türkiye'nin 5'inci yüz naklini olan Recep Sert, Bilecik'te bir işyerine silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle eşi Esma Sert'in de aralarında bulunduğu 3 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Kiralık araçla, kente gelip saldırıyı gerçekleştirdiği, güvenlik kameralarından belirlenen Recep Sert ile diğer 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Giriş Tarihi: 12.10.2019 18:33 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 19:08
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