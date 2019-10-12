Şehitlerimize veda

Suriye'de, Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde Azez'e yakın Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne terör örgütü saldırısında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen, dün akşam Gaziantep'ten uçakla Eskişehir'e getirildi ve karayoluyla da Bilecik'in Bozüyük ilçesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde ailesinin yaşadığı 4 Eylül Mahallesi'ndeki evine getirilen şehit Abdulhamit Bilgen için dualar okunurken, helallik alındı. Eskişehir İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda sözleşmeli er olan kardeşi Ömer Bilgen, şehit ağabeyinin tabutu yanından bir an olsun ayrılmadı.

ANNESİ FOTOĞRAFINI ÖPEREK GÖZYAŞI DÖKDÜ

Evde yapılan duaların ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in Türk bayrağına sarılı cenazesi Bozüyük Osmanlı Camii'ne getirildi. Şehit oğlunun tabutu başındaki fotoğrafını öperek bağrına basan anne Nezahat Bilgen, "Bak benim oğlum gülüyor. Benim oğlum çok güçlüydü" diye gözyaşı döktü. Baba Mustafa Bilgen, şehidin kardeşleri Ömer, Müjde ve Abdulkadir de gözyaşlarını tutamadı.