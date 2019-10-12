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Şehitlerimize veda

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Yunus Mermer memleketi Konya'da, Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu Ankara'da, Uzman Çavuş Hacı Bebek Kahramanmaraş'ta, Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen Bilecik'te son yolculuklarına uğurlandı.

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Giriş Tarihi: 12.10.2019 16:13 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 17:12
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Şehitlerimize veda

Barış Pınarı Harekâtı'nın ilk asker şehidi Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı alanında PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu şehit düştü. Şehidin babası Fevzi Topçu ile annesi Müslüme Topçu ve aile yakınları taziyeleri kabul etti. Şehidin babaannesi Ayşe ve dedesi Ahmet Topçu da tekerlekli sandalye ile törende yer aldı. Sözleşmeli er olarak görev yapan şehit Ahmet Topçu için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Şehitlerimize veda

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Adalet Bakanı Abdulhamıt Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin kardeşi Mertcan Topçu da ağabeyinin komando beresi ile katıldı.

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Şehitlerimize veda

Suriye'de, Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde Azez'e yakın Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen (30), ailesinin yaşadığı Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Şehit oğlunun tabutu başındaki fotoğrafını öperek bağrına basan anne Nezahat Bilgen, "Bak benim oğlum gülüyor. Benim oğlum çok güçlüydü" diye gözyaşı döktü.

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Şehitlerimize veda

Suriye'de, Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde Azez'e yakın Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne terör örgütü saldırısında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen, dün akşam Gaziantep'ten uçakla Eskişehir'e getirildi ve karayoluyla da Bilecik'in Bozüyük ilçesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde ailesinin yaşadığı 4 Eylül Mahallesi'ndeki evine getirilen şehit Abdulhamit Bilgen için dualar okunurken, helallik alındı. Eskişehir İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda sözleşmeli er olan kardeşi Ömer Bilgen, şehit ağabeyinin tabutu yanından bir an olsun ayrılmadı.

ANNESİ FOTOĞRAFINI ÖPEREK GÖZYAŞI DÖKDÜ

Evde yapılan duaların ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in Türk bayrağına sarılı cenazesi Bozüyük Osmanlı Camii'ne getirildi. Şehit oğlunun tabutu başındaki fotoğrafını öperek bağrına basan anne Nezahat Bilgen, "Bak benim oğlum gülüyor. Benim oğlum çok güçlüydü" diye gözyaşı döktü. Baba Mustafa Bilgen, şehidin kardeşleri Ömer, Müjde ve Abdulkadir de gözyaşlarını tutamadı.

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Şehitlerimize veda