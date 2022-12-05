Alibeyköy'de İETT otobüsü ve tramvayın çarpışması sonucunda meydana geldi. Bu güzergahı kullanan vatandaşlar arama motorlarında Alibeyköy Cep Otograı istasyonun çalışıp çalışmadığını ve seferlerin iptal olup olmasığını öğrenmeye çalışıyorlar. Peki Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay HATTI çalışıyor mu? Alibeyköy Cep Otogarı tramvayı ne zaman açılacak? T5 hattı açıldı mı? İşte Metro İstanbul tarafından yapılan açıklama...