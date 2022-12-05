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Haberler Galeri Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay HATTI çalışıyor mu? Alibeyköy Cep Otogarı tramvayı ne zaman açılacak? T5 hattı açıldı mı?

Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay HATTI çalışıyor mu? Alibeyköy Cep Otogarı tramvayı ne zaman açılacak? T5 hattı açıldı mı?

Alibeyköy'de İETT otobüsü tramvay ile çarpıştı. Kaza sonucunda yaralılar bulunuyor. Alibeyköy'de yaşanan tramvay kazasının ardından toplu ulaşım olarak o güzergahi kullanan vatandaşlar T5 tramvay hattının çalışıp çalışmadığını ve hangi duraklardan geçtiğini öğrenmeye çalışıyorlar. Peki Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hattı çalışıyor mu? Alibeyköy Cep Otogarı tramvayı ne zaman açılacak? T5 hattı açıldı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 10:02
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Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay HATTI çalışıyor mu? Alibeyköy Cep Otogarı tramvayı ne zaman açılacak? T5 hattı açıldı mı?

Alibeyköy'de İETT otobüsü ve tramvayın çarpışması sonucunda meydana geldi. Bu güzergahı kullanan vatandaşlar arama motorlarında Alibeyköy Cep Otograı istasyonun çalışıp çalışmadığını ve seferlerin iptal olup olmasığını öğrenmeye çalışıyorlar. Peki Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay HATTI çalışıyor mu? Alibeyköy Cep Otogarı tramvayı ne zaman açılacak? T5 hattı açıldı mı? İşte Metro İstanbul tarafından yapılan açıklama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay HATTI çalışıyor mu? Alibeyköy Cep Otogarı tramvayı ne zaman açılacak? T5 hattı açıldı mı?

SEFERLER CİBALİ-ÜNİVERSİTE ARASINDA YAPILACAK!

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

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Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay HATTI çalışıyor mu? Alibeyköy Cep Otogarı tramvayı ne zaman açılacak? T5 hattı açıldı mı?

İETT OTOBÜSÜ İLE TRAMVAY ÇARPIŞTI

Kaza Alibeyköy tramvay durağı yakınında meydana geldi. İETT otobüsü tramvay yolundan geçmeye çalışırken kaza meydana geldi. Tramvayın çarptığı otobüsteki yolcular yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay HATTI çalışıyor mu? Alibeyköy Cep Otogarı tramvayı ne zaman açılacak? T5 hattı açıldı mı?

T5 TRAMVAY HATTI İSTASYONLARI

*Cibali,

*Fener,

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Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay HATTI çalışıyor mu? Alibeyköy Cep Otogarı tramvayı ne zaman açılacak? T5 hattı açıldı mı?

*Balat,

*Ayvansaray,

*Feshane,