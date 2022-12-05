05 Aralık 2022, Pazartesi
Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay HATTI çalışıyor mu? Alibeyköy Cep Otogarı tramvayı ne zaman açılacak? T5 hattı açıldı mı?
Alibeyköy'de İETT otobüsü tramvay ile çarpıştı. Kaza sonucunda yaralılar bulunuyor. Alibeyköy'de yaşanan tramvay kazasının ardından toplu ulaşım olarak o güzergahi kullanan vatandaşlar T5 tramvay hattının çalışıp çalışmadığını ve hangi duraklardan geçtiğini öğrenmeye çalışıyorlar. Peki Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hattı çalışıyor mu? Alibeyköy Cep Otogarı tramvayı ne zaman açılacak? T5 hattı açıldı mı?
Giriş Tarihi: 05.12.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 10:02
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