Türkiye için gurur günü! Bayraktar Akıncı TİHA envantere girdi

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), resmi heyetlerin önünde toplam 3000 libre (1.360 kilogram) faydalı yükle 13 saat 24 dakika uçuş gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Baykar Akıncı Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katıldı.

Giriş Tarihi: 29.08.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 16:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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