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Türkiye için gurur günü! Bayraktar Akıncı TİHA envantere girdi

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), resmi heyetlerin önünde toplam 3000 libre (1.360 kilogram) faydalı yükle 13 saat 24 dakika uçuş gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Baykar Akıncı Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katıldı.

Giriş Tarihi: 29.08.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 16:51
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Türkiye için gurur günü! Bayraktar Akıncı TİHA envantere girdi

Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdığı insansız hava araçlarına Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) da eklendi.

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Türkiye için gurur günü! Bayraktar Akıncı TİHA envantere girdi

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Türkiye için gurur günü! Bayraktar Akıncı TİHA envantere girdi

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI, düzenlenen törenle güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

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Türkiye için gurur günü! Bayraktar Akıncı TİHA envantere girdi

İnsansız hava araçlarını yurt içinde ve dışında etkin şekilde kullanan güvenlik güçleri, AKINCI ile yeni operasyonel kabiliyetler kazanacak.

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Türkiye için gurur günü! Bayraktar Akıncı TİHA envantere girdi
Bayraktar AKINCI'yı geliştirme sürecinde 3 prototip üretildi. AKINCI ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştirdi. Prototip araçların ardından ilk uçakların seri üretimine başlandı.