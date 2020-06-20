Son dakika: Bakan Akar ve komuta kademesi Namaz Dağı'nda...

Son dakika haberi; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, 1995 rakımlı Namaz Dağı'na çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi. Cudi ve Gabar'ın arasında kalan, teröristle mücadele operasyonlarında önemli bir yere sahip Namaz Dağı bölgesindeki jandarma komando taburunda incelemelerde bulunan Akar, jandarma birliklerini terörle mücadeledeki başarılarından dolayı tebrik etti.

Giriş Tarihi: 20.06.2020 19:16 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 19:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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