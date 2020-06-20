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Son dakika: Bakan Akar ve komuta kademesi Namaz Dağı'nda...

Son dakika haberi; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, 1995 rakımlı Namaz Dağı'na çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi. Cudi ve Gabar'ın arasında kalan, teröristle mücadele operasyonlarında önemli bir yere sahip Namaz Dağı bölgesindeki jandarma komando taburunda incelemelerde bulunan Akar, jandarma birliklerini terörle mücadeledeki başarılarından dolayı tebrik etti.

Giriş Tarihi: 20.06.2020 19:16 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 19:18
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Son dakika: Bakan Akar ve komuta kademesi Namaz Dağı'nda...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, 1995 rakımlı Namaz Dağı'na çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

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Son dakika: Bakan Akar ve komuta kademesi Namaz Dağı'nda...

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Şırnak'taki incelemeleri kapsamında helikopterle Namaz Dağı'na da gitti.

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Son dakika: Bakan Akar ve komuta kademesi Namaz Dağı'nda...

Cudi ve Gabar'ın arasında kalan, teröristle mücadele operasyonlarında önemli bir yere sahip Namaz Dağı bölgesindeki jandarma komando taburunda incelemelerde bulunan Akar, jandarma birliklerini terörle mücadeledeki başarılarından dolayı tebrik etti.

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Son dakika: Bakan Akar ve komuta kademesi Namaz Dağı'nda...

Akar ve Komutanlar temaslarının ardından bölgeden ayrıldı.

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Son dakika: Bakan Akar ve komuta kademesi Namaz Dağı'nda...

Kaynak: AA