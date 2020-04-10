Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?

Yırt dışı ve yurt içi uçak seferleri ne zaman başlayacak? Uçuşlar ne zaman açılacak? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından salgını önlemek adına bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda yurt dışı ve yurt içi uçak seferleri iptal edildi. Son günlerde en çok aranılan konular arasında uçuş seferlerinin ne zaman başlayacağı oldu. Peki, yurt dışı ve yurt içi uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...