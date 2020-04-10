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Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?
Yurt dışı ve yurt içi uçak seferleri ne zaman başlayacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde birçok önlem alındı. Corona virüsünün yayılmasını önlemek için yurt dışı uçuş seferleri durdurulmuştu. Yurt dışı yasağının ardından yurt içi seferleri de durduruldu. Peki, yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 10.04.2020 16:52Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 17:01