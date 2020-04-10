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Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?

Yurt dışı ve yurt içi uçak seferleri ne zaman başlayacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde birçok önlem alındı. Corona virüsünün yayılmasını önlemek için yurt dışı uçuş seferleri durdurulmuştu. Yurt dışı yasağının ardından yurt içi seferleri de durduruldu. Peki, yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?

Giriş Tarihi: 10.04.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 17:01
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Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?

Yırt dışı ve yurt içi uçak seferleri ne zaman başlayacak? Uçuşlar ne zaman açılacak? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından salgını önlemek adına bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda yurt dışı ve yurt içi uçak seferleri iptal edildi. Son günlerde en çok aranılan konular arasında uçuş seferlerinin ne zaman başlayacağı oldu. Peki, yurt dışı ve yurt içi uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...

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Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yurt içi ve yurt dıış uçak seferlerinin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?

30 büyükşehir ve Zonguldak iline araç giriş ve çıkışının yasaklanmasının ardından, Türk Hava Yolları da gerçekleştirdiği iç hat uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.

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Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Koranavirüs salgını mücadele kapsamında 30 Büyükşehirden havayolu ile de çıkışların 15 gün süreyle geçici durdurulmasından dolayı İç hatlarda 14 Büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki İç hat seferlerimiz 20 Nisan tarihine kadar iptal edilecektir." dedi.

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Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?

Yurt dışı uçuşları da daha önce alınan karar çerçevesinde durdurulmuştu.