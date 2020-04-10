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e-Okul LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2020 LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS ne zaman?

LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? e-okul giriş ile LGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 LGS sınavına ilişkin kılavuz yayımlandı. Sınav kılavuzunda başvuru, sınav giriş bbelgesi, sınav tarihi gibi bilgiler yer aldı. MEB tarafından öğrenci velilerine LGS ile ilgili mesaj gönderildi. Bu gelişmelerin ardından LGS sınav giriş yerlerinin e-Okul sayfası ile nasıl öğrenileceği araştırılmaya başlandı. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? e-Okul giriş ile LGS sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2020 LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS ne zaman? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 16:33
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e-Okul LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2020 LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS ne zaman?

LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? e-Okul giriş ile LGS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin velilerine gönderilen mesajda, sınav bilgilerinin e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden kontrol edilebileceği belirtildi. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler ve velileri LGS sınav giriş belgeleri ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Peki, e-Okul LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2020 LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS ne zaman? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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e-Okul LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2020 LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS ne zaman?

e-Okul LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

LGS sınav giriş belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden sorgulanabilecek Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranında istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

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e-Okul LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2020 LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS ne zaman?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2020 LGS sınav giriş belgesi 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

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e-Okul LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2020 LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS ne zaman?

2020 LGS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2019-2020 öğretim yılında resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8'inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılacaktır. Ancak, başvurusu merkezî olarak yapılacak bu öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacaktır.

Tüm öğrenciler, 6 Nisan 2020 tarihinden itibaren Merkezî Sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebileceklerdir.

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e-Okul LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2020 LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS ne zaman?

LGS BAŞVURU KILAVUZU VE LİSE KONTENJANLARI

LGS başvuru kılavuzunun erişime açılmasının ardından lise kontenjanları merak edilmeye başlandı. MEB'in yayımladığı kılavuzun içerisinde tüm illerdeki liselerin kontenjanları belli oldu. Kılavuzun son sayfalarında lise kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.

LGS BAŞVURU KILAVUZU VE LİSE KONTANJANLARI İÇİN TIKLAYIN...