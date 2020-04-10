e-Okul LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2020 LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS ne zaman?

LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? e-okul giriş ile LGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 LGS sınavına ilişkin kılavuz yayımlandı. Sınav kılavuzunda başvuru, sınav giriş bbelgesi, sınav tarihi gibi bilgiler yer aldı. MEB tarafından öğrenci velilerine LGS ile ilgili mesaj gönderildi. Bu gelişmelerin ardından LGS sınav giriş yerlerinin e-Okul sayfası ile nasıl öğrenileceği araştırılmaya başlandı. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? e-Okul giriş ile LGS sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2020 LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS ne zaman? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 16:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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