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Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir? Koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalarını titizlikle yürüten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hayat hikayesi merak ediliyor. Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri paylaşıyor. Bakan Koca bugün saat 19.00'da açıklamalarda bulunacak. Peki, Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var? İşte Bakan Fahrettin Koca'nın biyografisi...
Giriş Tarihi: 10.04.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 18:00
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