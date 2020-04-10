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Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir? Koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalarını titizlikle yürüten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hayat hikayesi merak ediliyor. Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri paylaşıyor. Bakan Koca bugün saat 19.00'da açıklamalarda bulunacak. Peki, Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var? İşte Bakan Fahrettin Koca'nın biyografisi...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 18:00
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Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bilim Kurulu bugün saat 16.00'da toplandı. Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hayat hikayesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var? İşte Bakan Fahrettin Koca'nın hayat hikayesi...

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Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?

DR. FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bakan Fahrettin Koca'nın biyografisi şöyle:

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Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?

Dr. Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965'te Konya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı.

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Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?

İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamlayarak 1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

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Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?

Çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu. Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda önemli atılımlar gerçekleştirdi.