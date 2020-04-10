Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bilim Kurulu bugün saat 16.00'da toplandı. Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hayat hikayesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var? İşte Bakan Fahrettin Koca'nın hayat hikayesi...