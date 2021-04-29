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Yurt dışı uçuşlar iptal mi, ertelendi mi? Tam kapanmada uçak seferleri yapılacak mı? Yurt dışı seyahatler...

Tam kapanmada uçak seferleri iptal mi? Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de tam kapanma dönemine geçiliyor. 3 haftalık tam kapanma sürecinde gözler uçak seferlerine çevrildi. Şehirler arası seyahat yasağının getirilmesinin ardından uçak seferlerinin de yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, yurt dışı uçuşlar iptal mi, ertelendi mi? Tam kapanmada uçak seferleri yapılacak mı? Yurt dışı seyahatler yapılacak mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 29.04.2021 12:04 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 12:14
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Yurt dışı uçuşlar iptal mi, ertelendi mi? Tam kapanmada uçak seferleri yapılacak mı? Yurt dışı seyahatler...

Yurt dışı uçuşlar iptal mi, ertelendi mi? Tam kapanma süreci bugün başlıyor. 17 gün sürecek sokağa çıkma yasağı süresince gözler yurt dışı seyahatlerine çevrildi. Zorunlu haller dışında şehirler arası seyahat kısıtlamasının getirilmesinin ardından en çok merak edilenlerden biri de yurt dışı seyahatler oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, yurt dışı uçuşlar iptal mi, ertelendi mi? Tam kapanmada uçak seferleri yapılacak mı? Yurt dışı seyahatler yapılacak mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

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Yurt dışı uçuşlar iptal mi, ertelendi mi? Tam kapanmada uçak seferleri yapılacak mı? Yurt dışı seyahatler...

YURT DIŞI UÇUŞLAR İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt dışı seyahatlerle ilgili herhangi bir kısıtlama veya sınırlandırma bulunmuyor.

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Yurt dışı uçuşlar iptal mi, ertelendi mi? Tam kapanmada uçak seferleri yapılacak mı? Yurt dışı seyahatler...

Yurt dışı bağlantılı uçakla seyahat edecek yolculardan yurt dışı uçuşlarını belgelemek kaydıyla, yurt içi aktarma uçuşları ile ikametlerine geliş ve gidişlerini sağlayacakları özel araç, otobüs, tren vb. ulaşım araçlarıyla yapacakları yolculuklarda, seyahat izin belgesi istenmeyecek.

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Yurt dışı uçuşlar iptal mi, ertelendi mi? Tam kapanmada uçak seferleri yapılacak mı? Yurt dışı seyahatler...

İkamet edilen vilayetle çalışılan vilayetin farklı olduğu ve işe geliş gidişin düzenli şekilde günlük yapıldığı İstanbul-Gebze, İstanbul-Çorlu/Çerkezköy, İstanbul/Yalova, İzmir-Manisa, Kütahya-Uşak ve benzeri sınır/komşu illerde, il hıfzıssıhha kurullarının bu konuda alacakları kararlar doğrultusunda işçi servisleri ile yapılan yolcu taşımacılığı şehirlerarası seyahat iznine tabi olmaksızın yapılabilecek.

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Yurt dışı uçuşlar iptal mi, ertelendi mi? Tam kapanmada uçak seferleri yapılacak mı? Yurt dışı seyahatler...

İl göç idaresi müdürlüklerinden ikamet izni randevusu bulunan yabancılar, randevu tarihini gösterir e-ikamet başvuru/kayıt formu (İstanbul ve Ankara'da ayrıca randevu tarihini gösterir SMS/mail bilgisi) ve pasaport ya da pasaport yerine geçen seyahat belgesiyle kısıtlamaya tabi olmaksızın randevularına katılabilecek. Bu muafiyet, ikamet izni randevusunun zamanı ve il göç idaresi müdürlüğü ile ikamet arasındaki güzergahla sınırlı olacak.