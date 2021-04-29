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Yurt dışı uçuşlar iptal mi, ertelendi mi? Tam kapanmada uçak seferleri yapılacak mı? Yurt dışı seyahatler...
Tam kapanmada uçak seferleri iptal mi? Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de tam kapanma dönemine geçiliyor. 3 haftalık tam kapanma sürecinde gözler uçak seferlerine çevrildi. Şehirler arası seyahat yasağının getirilmesinin ardından uçak seferlerinin de yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, yurt dışı uçuşlar iptal mi, ertelendi mi? Tam kapanmada uçak seferleri yapılacak mı? Yurt dışı seyahatler yapılacak mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 29.04.2021 12:04Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 12:14