Yurt dışı uçuşlar iptal mi, ertelendi mi? Tam kapanma süreci bugün başlıyor. 17 gün sürecek sokağa çıkma yasağı süresince gözler yurt dışı seyahatlerine çevrildi. Zorunlu haller dışında şehirler arası seyahat kısıtlamasının getirilmesinin ardından en çok merak edilenlerden biri de yurt dışı seyahatler oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, yurt dışı uçuşlar iptal mi, ertelendi mi? Tam kapanmada uçak seferleri yapılacak mı? Yurt dışı seyahatler yapılacak mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...