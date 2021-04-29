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Haberler Galeri Tokat’ta 2 yaşındaki Süleyman kayboldu! 'Boralar' didik didik arıyor

Tokat’ta 2 yaşındaki Süleyman kayboldu! 'Boralar' didik didik arıyor

Tokat'ta yayladaki evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan Süleyman Yıldırım (2) havadan ve karadan aranıyor. Dün akşam başlatılan çalışmalara bu sabah devam edildi. Kayıp Süleyman'ı arama çalışmalarına Türkiye genelinde ve Suriye'de çok sayıda terör operasyonunda başarıyla görev alan ve teröristlerin korkulu rüyası 'Boralar' timi de katıldı. Bölgeyi titizlikle arayan AFAD ekibi ve komandolar, ağaç altları ve kovuklar dahil olmak üzere her noktaya bakıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 29.04.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 12:03
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Tokat’ta 2 yaşındaki Süleyman kayboldu! 'Boralar' didik didik arıyor

Merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman-Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan Süleyman Yıldırım, dün akşam anne ve babasının hayvanları ahıra aldığı sırada ortadan kayboldu.

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Tokat’ta 2 yaşındaki Süleyman kayboldu! 'Boralar' didik didik arıyor

Çocuklarının etrafta olmadığını fark eden Yıldırım çifti, çevrede bir süre arama yaptı ancak Süleyman'ı bulamadı. Bunun üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi.

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Tokat’ta 2 yaşındaki Süleyman kayboldu! 'Boralar' didik didik arıyor

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri ile ANDA ve DASKUT derneği üyeleri, arama köpeği ve drone ile çocuğu bulmak için arama- kurtarma çalışması başlattı.

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Tokat’ta 2 yaşındaki Süleyman kayboldu! 'Boralar' didik didik arıyor

Belde sakinleri de aramalara eşlik etti. Küçük Süleyman, sahur vaktine kadar arandı ancak izine rastlanılmadı.

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Tokat’ta 2 yaşındaki Süleyman kayboldu! 'Boralar' didik didik arıyor

Ekipler, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgede arama çalışmalarına devam etti. Orman ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda sürdürülen aramalara belde sakinleri de katıldı.