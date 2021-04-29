Tokat’ta 2 yaşındaki Süleyman kayboldu! 'Boralar' didik didik arıyor

Tokat'ta yayladaki evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan Süleyman Yıldırım (2) havadan ve karadan aranıyor. Dün akşam başlatılan çalışmalara bu sabah devam edildi. Kayıp Süleyman'ı arama çalışmalarına Türkiye genelinde ve Suriye'de çok sayıda terör operasyonunda başarıyla görev alan ve teröristlerin korkulu rüyası 'Boralar' timi de katıldı. Bölgeyi titizlikle arayan AFAD ekibi ve komandolar, ağaç altları ve kovuklar dahil olmak üzere her noktaya bakıyor.