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Yunanistan'ın provokatif hamleleri ile gündeme geldi! İşte Meis Adası hakkındaki tüm gerçekler
Türkçe adı Kızılhisar olan Meis adası son döenmlerde Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik provokatif eyleleri ile sık sık gündeme geliyor. Adaların kıta sahanlığı iddiası ile Meis adasında hukuksuz açıklamalarda bulununan Yunanistan'ın Meis adasına asker göndermesi gerilimi tırmandırmıştı. Türkiye'nin "Anlaşmalardaki limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur" açıklamalarında bulunduğu Meis adası hakkındaki tüm gerçekler...
Giriş Tarihi: 01.09.2020 15:30Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 15:32