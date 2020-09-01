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Yunanistan'ın provokatif hamleleri ile gündeme geldi! İşte Meis Adası hakkındaki tüm gerçekler

Türkçe adı Kızılhisar olan Meis adası son döenmlerde Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik provokatif eyleleri ile sık sık gündeme geliyor. Adaların kıta sahanlığı iddiası ile Meis adasında hukuksuz açıklamalarda bulununan Yunanistan'ın Meis adasına asker göndermesi gerilimi tırmandırmıştı. Türkiye'nin "Anlaşmalardaki limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur" açıklamalarında bulunduğu Meis adası hakkındaki tüm gerçekler...

Giriş Tarihi: 01.09.2020 15:30 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 15:32
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Yunanistan'ın provokatif hamleleri ile gündeme geldi! İşte Meis Adası hakkındaki tüm gerçekler

Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı yönündeki haberlerle gündeme gelen, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2,1, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

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Yunanistan'ın provokatif hamleleri ile gündeme geldi! İşte Meis Adası hakkındaki tüm gerçekler

Özgün mimarisi ve doğal yapısıyla ilgi gören 7,3 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Meis (Kastellorizo) Adası, Kaş ilçesinin tam karşısında görüş mesafesinde bulunuyor.

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Yunanistan'ın provokatif hamleleri ile gündeme geldi! İşte Meis Adası hakkındaki tüm gerçekler

Feribotla 25 dakikada ulaşılan adanın girişinde, rengarenk evler ve kırmızı kubbeli Osmanlı Camii Müzesi yer alıyor.

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Yunanistan'ın provokatif hamleleri ile gündeme geldi! İşte Meis Adası hakkındaki tüm gerçekler

Birbirlerine yakınlığı dolayısıyla çok eskiye dayanan dostluk ve ticari ilişkiye sahip Kaş ile Meis Adası, iki kardeş kent olarak da anılıyor.

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Yunanistan'ın provokatif hamleleri ile gündeme geldi! İşte Meis Adası hakkındaki tüm gerçekler

Kaş Limanı'ndan Meis Adası'na turlar düzenleniyor. Anadolu ile bağını hiç koparmayan Meisliler, gıda ihtiyaçlarını karşılamak için sık sık Kaş'a geliyor.