YKS'de ek tercih dönemi! 2020 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite ek kontenjanlar açıklandı mı?

YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? ÖSYM tarafından üniversite yerleştirme işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. 2020 YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler için ek tercih dönemi başlayacak. Ek tercih dönemini bekleyen öğrenciler detayları araştırıyor. Peki, 2020 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite ek kontenjanlar açıklandı mı? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

Giriş Tarihi: 01.09.2020 16:09 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 16:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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