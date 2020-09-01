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YKS'de ek tercih dönemi! 2020 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite ek kontenjanlar açıklandı mı?

YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? ÖSYM tarafından üniversite yerleştirme işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. 2020 YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler için ek tercih dönemi başlayacak. Ek tercih dönemini bekleyen öğrenciler detayları araştırıyor. Peki, 2020 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite ek kontenjanlar açıklandı mı? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

Giriş Tarihi: 01.09.2020 16:09 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 16:16
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YKS'de ek tercih dönemi! 2020 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite ek kontenjanlar açıklandı mı?

YKS ek tercih dönemi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz gün kayıt işlemlerinin başlamasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Ggözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2020 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite ek kontenjanlar açıklandı mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS'de ek tercih dönemi! 2020 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite ek kontenjanlar açıklandı mı?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2020 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadığı için ek tercihlerin ne zaman başlayacağı da belli olmadı. Üniversite kayıt işlemlerinin 6 Eylül'de tamamlanacak olmasının ardından ek tercih döneminin başlaması bekleniyor. Buna göre, 2020 YKS ek yerleştirme için tercih kılavuzunun önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Ek yerleştirme kılavuzu yayımlanır yayımlanmaz tercih takvimi de belli olacak.

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YKS'de ek tercih dönemi! 2020 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite ek kontenjanlar açıklandı mı?

YKS EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları da henüz açıklanmadı. Kılavuz yayımlanır yayımlanmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.

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YKS'de ek tercih dönemi! 2020 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite ek kontenjanlar açıklandı mı?

Tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

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YKS'de ek tercih dönemi! 2020 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite ek kontenjanlar açıklandı mı?

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göreyapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.