Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Kronik hastalar, hamile ve çocuklu kadınlar idari izinli mi olacak?

Son dakika... Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Ankara Valiliği tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara'da uygulanacak kamuda esnek mesai esasları belirledi. Yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Bu gelişmelerin ardından esnek çalışma modelinin nasıl olacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Kronik hastalar, hamile ve çocuklu kadınlar idari izinli mi olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 01.09.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 10:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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