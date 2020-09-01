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Haberler Galeri Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Kronik hastalar, hamile ve çocuklu kadınlar idari izinli mi olacak?

Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Kronik hastalar, hamile ve çocuklu kadınlar idari izinli mi olacak?

Son dakika... Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Ankara Valiliği tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara'da uygulanacak kamuda esnek mesai esasları belirledi. Yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Bu gelişmelerin ardından esnek çalışma modelinin nasıl olacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Kronik hastalar, hamile ve çocuklu kadınlar idari izinli mi olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 01.09.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 10:41
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Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Kronik hastalar, hamile ve çocuklu kadınlar idari izinli mi olacak?

Son dakika... Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Ankara Valiliği tarafından Cumhurbaşkanlığı'nın 'COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' genelgesi kapsamında yeni bir genelge yayımlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar ile Ankara il sınırları dahilinde uygulanacak kamuda esnek mesai esasları belirlendi. Peki, kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Kronik hastalar, hamile ve çocuklu kadınlar idari izinli mi olacak? İşte cevaplar...

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Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Kronik hastalar, hamile ve çocuklu kadınlar idari izinli mi olacak?

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA NASIL OLACAK?

Ankara Valiliğince, Covid-19 salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla Başkent'te uygulanacak kamuda esnek mesai esasları belirlendi.

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Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Kronik hastalar, hamile ve çocuklu kadınlar idari izinli mi olacak?

Genelgede, "Sağlık ve güvenlik personeli hariç, esnek çalışma yöntemlerine ilişkin belirlenen usul ve esaslar dikkate alınmak kaydıyla ilçe kaymakamları ve valiliğimize bağlı kurum amirleri kendi kurum ve birimlerindeki ihtiyaç ve şartların gerektirdiği özel düzenlemeler yapabilecektir. Bu kapsamda 1 Eylül 2020'den itibaren valiliğimiz birimlerinde çalışan personelin durumlarının değerlendirilerek; birim amirlerince dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanacaktır" ifadesi kullanıldı.

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Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Kronik hastalar, hamile ve çocuklu kadınlar idari izinli mi olacak?

BÜRODA BULUNMAYAN DENETİM EKİBİNE

Gereğinin yapılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi, vali yardımcıları, kaymakamlıklar, valilik bölge ve il müdürlükleri ile birimlerine gönderilen genelgeye göre 'esnek çalışma' modelinin ayrıntıları ise şöyle:

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Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Kronik hastalar, hamile ve çocuklu kadınlar idari izinli mi olacak?

KRONİK HASTALAR, HAMİLE VE ÇOCUKLU KADINLAR İDARİ İZİNLİ Mİ OLACAK?

* Hamile ve kronik hastalığı olanlar idari izinli sayılacak.

* 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel, ikinci bir emre kadar evden çalışacak.