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Haberler Galeri Bekçi alımı ilanları 2023 yayımlandı mı? EGM Polis Akademisi 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor?

Bekçi alımı ilanları 2023 yayımlandı mı? EGM Polis Akademisi 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte gözler bekçi alımlarına çevrildi. Bu yıl 2022 1. dönem kapsamında 3.250 bekçi alımı yapılmıştı. Yeni dönem bekçi alımlarını bekleyen vatandaşlar, 2023 yılında bekçi alımı başvurularının hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru süreci konusunda merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bekçi alımı ilanları 2023 yayımlandı mı? EGM Polis Akademisi 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2022 10:09 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 10:09
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Bekçi alımı ilanları 2023 yayımlandı mı? EGM Polis Akademisi 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor?

Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 yılında bekçilik başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, söz konusu alımların hangi tarihlerde gerçekleştirileceğini ve hangi illere yapılacağını araştırıyor. 2022 yılında 3.250 bekçi alımı yapılmasının ardından gözler yeni alımlara çevrildi. Peki, bekçi alımı ilanları 2023 yayımlandı mı? EGM Polis Akademisi 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı ilanları 2023 yayımlandı mı? EGM Polis Akademisi 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor?

2023 BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, Polis Akademisi tarafından 2023 yılı bekçi alımı ilanları henüz yayımlanmadı. Önümüzdeki yıl hangi illere kaç bekçi alımı yapılacağı konusunda duyuru yapıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Bekçi alımı ilanları 2023 yayımlandı mı? EGM Polis Akademisi 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor?

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

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Bekçi alımı ilanları 2023 yayımlandı mı? EGM Polis Akademisi 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor?

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

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Bekçi alımı ilanları 2023 yayımlandı mı? EGM Polis Akademisi 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor?

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,