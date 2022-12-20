Bekçi alımı ilanları 2023 yayımlandı mı? EGM Polis Akademisi 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte gözler bekçi alımlarına çevrildi. Bu yıl 2022 1. dönem kapsamında 3.250 bekçi alımı yapılmıştı. Yeni dönem bekçi alımlarını bekleyen vatandaşlar, 2023 yılında bekçi alımı başvurularının hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru süreci konusunda merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bekçi alımı ilanları 2023 yayımlandı mı? EGM Polis Akademisi 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 20.12.2022 10:09 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 10:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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