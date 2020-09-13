Yunanistan'dan ağır tahrik! Önce asker gönderdi şimdi de...

Meis Belediye Başkanı Yorgo Samsakos'un davetlisi olarak Meis'e gideceği 11 gün önce açıklanan Sakellaropulu'nun programında, adanın limanına demir atmış savaş gemilerini ve yakındaki Karaada (Ro) adacığını ziyaret de bulunuyor.

Sakellaropulu'nun Meis'ten hem "barış ve dostluk" hem de "Yunanistan'ın egemenlik haklarını koruyacağı" mesajları vermesi bekleniyor. Sakellaropulu, önce Atina'dan uçakla Rodos'a, oradan da askeri helikopter ile Meis Adası'na geçecek.