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Yunanistan'dan ağır tahrik! Önce asker gönderdi şimdi de...

Yunanistan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak bir adıma daha imza atıyor. Türkiye'ye yalnızca 2 kilometre uzaklıkta bulunan Meis Adası'na turist feribotuyla asker gönderen Yunanistan, Doğu Akdeniz'de provokatif eylemlerini sürüdürüyor. Edinilen son dakika habere göre; Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Meis adasında sözde kurtuluş törenine katılacak. Sakellaropulu,Uluslararası anlaşmalar gereği silahsız olması gereken adaya adaya 4 F16 jeti refakatinde, orduya ait helikopterle gidecek.

Giriş Tarihi: 13.09.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 10:21
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Yunanistan'dan ağır tahrik! Önce asker gönderdi şimdi de...

Yunanistan Doğu Akdeniz'de provokasyona doymuyor. Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, Meis adasında sözde kurtuluş törenine katılacak. Sakellaropulu, uluslararası anlaşmalar gereği üzerinde askeri uçağın dahi uçamayacağı adaya 4 F16 jeti refakatinde, orduya ait helikopterle gidecek. İşte son dakika haberin detayları...

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Yunanistan'dan ağır tahrik! Önce asker gönderdi şimdi de...

Doğu Akdeniz'de gerilimi sürekli yükselten Yunanistan, tehlikeli bir adım daha atıyor. Sistematik biçimde tahriklerini sürdüren Yunanistan, Lozan ve Paris anlaşmalarını hiçe sayarak askeri statüden arındırılmış olan Ege'deki adalara silah ve asker yığdı.

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Yunanistan'dan ağır tahrik! Önce asker gönderdi şimdi de...

Türkiye'nin haklı bir şekilde yürüttüğü sismik arama faaliyetlerini engellemek için her yolu deneyen ve Avrupalı devletlere Ankara'yı şikayet eden Atina şimdi de Meis Adası'nda üst düzey katılımla kurtuluş töreni yapacak.

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Yunanistan'dan ağır tahrik! Önce asker gönderdi şimdi de...

Kaş ilçesine sadece 2 kilometre uzaklıktaki Meis'te 2. Dünya Savaşı sırasında İtalyanların adadan ayrılmasının 77. yıldönümü törenlerine katılacak olan Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, çeşitli etkinliklerde yer aldıktan sonra yarın başkent Atina'ya dönecek.

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Yunanistan'dan ağır tahrik! Önce asker gönderdi şimdi de...

Meis Belediye Başkanı Yorgo Samsakos'un davetlisi olarak Meis'e gideceği 11 gün önce açıklanan Sakellaropulu'nun programında, adanın limanına demir atmış savaş gemilerini ve yakındaki Karaada (Ro) adacığını ziyaret de bulunuyor.

Sakellaropulu'nun Meis'ten hem "barış ve dostluk" hem de "Yunanistan'ın egemenlik haklarını koruyacağı" mesajları vermesi bekleniyor. Sakellaropulu, önce Atina'dan uçakla Rodos'a, oradan da askeri helikopter ile Meis Adası'na geçecek.