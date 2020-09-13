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Yunanistan'dan ağır tahrik! Önce asker gönderdi şimdi de...
Yunanistan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak bir adıma daha imza atıyor. Türkiye'ye yalnızca 2 kilometre uzaklıkta bulunan Meis Adası'na turist feribotuyla asker gönderen Yunanistan, Doğu Akdeniz'de provokatif eylemlerini sürüdürüyor. Edinilen son dakika habere göre; Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Meis adasında sözde kurtuluş törenine katılacak. Sakellaropulu,Uluslararası anlaşmalar gereği silahsız olması gereken adaya adaya 4 F16 jeti refakatinde, orduya ait helikopterle gidecek.
Giriş Tarihi: 13.09.2020 10:17Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 10:21