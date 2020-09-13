KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, açıklandı mı? KYK burs ve yurt başvuru tarihi belli mi 2020?

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, açıklandı mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim sürecinin başlamasına kısa süre kala öğrenciler başvuruların başlayacağı tarihi sorguluyor. Devlet tarafından maddi imkanı olmayan öğrencilere sağlanan imkandan yararlanmak isteyenler açıklama geldiği anda Kredi ve Yurtlar Kurumu üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, açıklandı mı? KYK burs ve yurt başvuru tarihi belli mi 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...