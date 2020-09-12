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Hasat için 12 yıl bekledi! Kilosunu 60 TL'den satıyor! 1 tona yakın...

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Musa Yorgancı internet üzerinden susuz ne yetiştirebileceğini araştırıyordu. Bu araştırma sonucu arazisine keçiboynuzu dikmeye karar veren Yorgancı, 80 yaban keçiboynuzunu dikmeye başladı. Fidanların tutunması için sadece 1 yıl boyunca su veren ve aşılama yapan Yorgancı, hasat için 12 yıl sabırla bekledi. Şimdi ise keçiboynuzunun kilosunu 20, pekmezini ise 60 TL'den satıyor. Yorgancı bu yıl hasadın 1 ton olmasını beklediğini söylüyor.

Giriş Tarihi: 12.09.2020 18:08 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 18:22
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Hasat için 12 yıl bekledi! Kilosunu 60 TL'den satıyor! 1 tona yakın...

Babasından miras kalan kıraç ve susuz araziye keçiboynuzu diken Musa Yorgancı, hasat için sabırla beklediği 12 yıl aranın ardından meyvelerin kilosunu 20, pekmezini ise 60 TL'den satıyor. Susuz ne yapabilirim' diye araştırma yapan 50 yaşındaki Musa Yorgancı, badem ile keçiboynuzunu araştırdıktan sonra, keçiboynuzu ekmeye karar verdi. Kara harnup, Kıbrıs ballı harnup ve yabani harnup fidanı diken Yorgancı, olgunlaşan ağaçlardan son 3 yıldır ürün hasadı yapıyor.

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Hasat için 12 yıl bekledi! Kilosunu 60 TL'den satıyor! 1 tona yakın...

3 YIL ÖNCE HASADA BAŞLADI

Antalya'nın Kumluca ilçesinde babasından kalan kıraç ve susuz araziye 15 yıl önce keçiboynuzu diken Musa Yorgancı, yıllarca ürün almayı bekledi. Olgunlaşan ağaçlarından son 3 yıldır ürün hasadı yapmaya başlayan Yorgancı, keçiboynuzunun kilosunu 10 ile 20 TL arasında sattığını söyledi.

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Hasat için 12 yıl bekledi! Kilosunu 60 TL'den satıyor! 1 tona yakın...

Kumluca'ya bağlı Yazır Mahallesi'nde oturan Musa Yorgancı, 15 yıl önce babasından kalan 10 dönüm kıraç ve susuz araziyi değerlendirmek istedi. İnternetten susuz ne yetişebileceğini araştıran Yorgancı, badem ve keçiboynuzunun su istemediğini öğrendi. Bunun üzerine Yorgancı, arazisine keçiboynuzu dikmeye karar verdi.

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Hasat için 12 yıl bekledi! Kilosunu 60 TL'den satıyor! 1 tona yakın...

Adana'dan 80 yaban keçiboynuzu fidanı sipariş eden Yorgancı, bunları arazisine dikti. Fidanların tutunması için sadece 1 yıl su veren ardından aşılama yapan Yorgancı, fidanların meyve vermesi için 12 yıl sabırla bekledi. Yorgancı, kara harnup, Kıbrıs ballı harnup ve yabani harnup ağaçlarından 3 yıl önce meyve hasadına başladı.

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Hasat için 12 yıl bekledi! Kilosunu 60 TL'den satıyor! 1 tona yakın...

'1 TONA YAKIN OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ'
Bu yılki hasadın 1 ton olmasını beklediğini söyleyen Musa Yorgancı, "Babamdan kalan 10 dönüm yerim vardı. Burada su yoktu. 'Susuz ne yapabilirim' diye araştırdım. Badem ile keçiboynuzunu araştırdım. Keçiboynuzu daha ağır bastı. 15 yıl önce Adana'dan 80 fidan getirttim. Bu fidanlar yabaniydi. Yani çakal fidandı. Sonra yine internetten araştırdım. Nasıl aşılandığını öğrendim. Bahçemde 3 çeşit harnup var. Kara harnup, Kıbrıs ballı harnup, bir de yabani harnup var. Hepsi de iyi. Güzel döküm var. Son 3 yıldır hasat yapıyoruz. Bu yıl bayağı güzel. 1 tona yakın meyvemiz olacağını tahmin ediyoruz. Geçen yıl da olmuştu" dedi.