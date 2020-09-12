HaberlerGaleriHasat için 12 yıl bekledi! Kilosunu 60 TL'den satıyor! 1 tona yakın...
Hasat için 12 yıl bekledi! Kilosunu 60 TL'den satıyor! 1 tona yakın...
Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Musa Yorgancı internet üzerinden susuz ne yetiştirebileceğini araştırıyordu. Bu araştırma sonucu arazisine keçiboynuzu dikmeye karar veren Yorgancı, 80 yaban keçiboynuzunu dikmeye başladı. Fidanların tutunması için sadece 1 yıl boyunca su veren ve aşılama yapan Yorgancı, hasat için 12 yıl sabırla bekledi. Şimdi ise keçiboynuzunun kilosunu 20, pekmezini ise 60 TL'den satıyor. Yorgancı bu yıl hasadın 1 ton olmasını beklediğini söylüyor.
Giriş Tarihi: 12.09.2020 18:08Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 18:22