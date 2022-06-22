22 Haziran 2022, Çarşamba
DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM son açıklamalar...
DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Lisans programlarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, 2022 DGS için başvurularını gerçekleştirdi. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler sınav yerlerine çevrildi. Sınava girecekleri yer bilgisini merak eden öğrenciler, ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 22.06.2022 10:33
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