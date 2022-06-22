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Haberler Galeri DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM son açıklamalar...

DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM son açıklamalar...

DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Lisans programlarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, 2022 DGS için başvurularını gerçekleştirdi. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler sınav yerlerine çevrildi. Sınava girecekleri yer bilgisini merak eden öğrenciler, ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.06.2022 10:33
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DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM son açıklamalar...

DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS'nin 2022 yılı oturumu için geri sayım başladı. Sınava başvuru yapan öğrenciler, heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. DGS hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM son açıklamalar...

DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, DGS sınav yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM son açıklamalar...

2022 DGS NE ZAMAN?

2022 DGS, 3 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.

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DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM son açıklamalar...

SINAVDA NELER SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akılyürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

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DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM son açıklamalar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 DGS sınav sonuçları 12 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.