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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye'den flaş F-16 hamlesi! F-16'lar için yeni sistem geliştirildi Türkiye'den flaş F-16 hamlesi! F-16'lar için yeni sistem geliştirildi
Yerli ve milli üretimlerine hız veren Türkiye, vurucu gücü F-16'ların her daim hazır olması için F-16 Arıza Giderme Eğitim Simülatörü geliştirdi. Söz konusu simülatör, F-16'ların arızalarını en kısa sürede tespit edilip faal hale getirilmesi için gerekli olan eğitim altyapısına sahip.
Giriş Tarihi: 26.03.2021 12:42 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 12:42
Havelsan mühendisleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçak bakım teknisyenleri, Türk Hava Kuvvetlerinin en önemli vurucu gücünü oluşturan F16 uçaklarının her zaman hazır tutulması ve bakım personelinin eğitim düzeyinin en üst seviye çıkarılması için F16 Arıza Giderme Eğitim Simülatörü geliştirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Projenin birinci aşamasında pilotların harbe hazırlık eğitimi amacıyla tam görev simülatörleri ve silah taktik eğiticileri teslim ettiklerini belirten Uyar, bu kapsamda 6 farklı ana jet üs komutanlığında 6 tam görev simülatörü ve 20 silah taktik eğiticisi ile Hava Kuvvetlerinin dünyada eşsiz bir simülatör altyapısına kavuşmasını sağladıklarını ifade etti.
Uyar, bu simülatörlerin birbirlerine bağlanmasını sağlayarak, dışarıya herhangi bir taktik resim vermeden, büyük ve kapsamlı tatbikatların simülasyon ortamında gerçekleştirilmesi için altyapı oluşturduklarını anlattı.
Projenin ikinci aşamasında ise uçak bakım teknisyenlerine yönelik eğitim çözümleri geliştirdiklerini dile getiren Uyar, şöyle konuştu:
"F16 uçağı Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Türkiye'nin en büyük vurucu ve savunma güçlerinden birisi. Dolayısıyla pilotlarımızın her zaman eğitimli, tecrübeli olması ve uçaklarımızın da sürekli faal halde tutuluyor olması lazım.