Türkiye'den flaş F-16 hamlesi! F-16'lar için yeni sistem geliştirildi

"F16 uçağı Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Türkiye'nin en büyük vurucu ve savunma güçlerinden birisi. Dolayısıyla pilotlarımızın her zaman eğitimli, tecrübeli olması ve uçaklarımızın da sürekli faal halde tutuluyor olması lazım.