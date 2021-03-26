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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Mart ve 28 Mart günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Mart ve 28 Mart günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken, vatandaşlar "Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Mart Cumartesi ve 28 Mart Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? gibi sorulara yanıt arıyor. Türkiye 1 Mart tarihinde koronavirüste normalleşme dönemine girildi. Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasına göre kademe kademe normalleşmeye geçilirken kırmızı kategorideki çok yüksek riskli iller hala bazı tedbirlere devam ediyor. İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller Giriş Tarihi: 26.03.2021 11:59
Hafta sonu sokağa çıkma yasağının hangi illerde olduğu, cuma gününe doğru öne çıkan başlıklardan oldu. Diğer haftalarda olduğu gibi bu hafta sonunda da yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı cumartesi gündüz uygulanmayacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi günü akşam 21.00'da başlayarak pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek.
Bursa ve Ankara orta risk grubunda yer alırken, yüksek risk grubunda yer alan İzmir'de ise sokağa çıkma yasağı yalnızca pazar günü devam edecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR? Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid- 19 salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme dönemine geçildiği anımsatıldı.
Yeni süreçte illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin, risk gruplarına göre belirlendiği belirtildi.