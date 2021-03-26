Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Mart ve 28 Mart günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken, vatandaşlar "Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Mart Cumartesi ve 28 Mart Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? gibi sorulara yanıt arıyor. Türkiye 1 Mart tarihinde koronavirüste normalleşme dönemine girildi. Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasına göre kademe kademe normalleşmeye geçilirken kırmızı kategorideki çok yüksek riskli iller hala bazı tedbirlere devam ediyor. İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

Giriş Tarihi: 26.03.2021 11:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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