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Yunan zulmünün 99 yıl sonra yeni görüntüleri ortaya çıktı! Afyonkarahisar’da 300’e yakın ev ve iş yerini böyle yaktı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünde Yunanların işgal ettiği Afyonkarahisar'da 1921'de Yunan askerleri tarafından çıkarılan ve 300'e yakın ev ile iş yerinin zarar gördüğü yangının görüntüleri ortaya çıktı. Kim tarafından çekildiği bilinmeyen ancak Yunanca seslendirilen videoda Yunan askerlerinin yangın mahallinde dolaşmaları ve söndürme çalışmalarına destek olmamaları ise dikkatlerden kaçmıyor.

Giriş Tarihi: 29.08.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 17:16
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Yunan zulmünün 99 yıl sonra yeni görüntüleri ortaya çıktı! Afyonkarahisar’da 300’e yakın ev ve iş yerini böyle yaktı

13 Temmuz 1921 tarihinde başlayan işgalde Afyonkarahisar'da Yunan askerleri tarafından çıkarılan yangın Yunanların katliamlarını gözler önüne serdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yunan zulmünün 99 yıl sonra yeni görüntüleri ortaya çıktı! Afyonkarahisar’da 300’e yakın ev ve iş yerini böyle yaktı

Kent merkezindeki bugünkü Tuz Pazarı caddesinde halka gözdağı vermek için Yunan askerleri tarafından çıkarılan yangından hemen sonra çekilen görüntülerde 300'e yakın ev ve iş yeri zarar gördü.

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Yunan zulmünün 99 yıl sonra yeni görüntüleri ortaya çıktı! Afyonkarahisar’da 300’e yakın ev ve iş yerini böyle yaktı

Dönemin gazetelerinden yola çıkarak ise yangının 14 Ekim 1921'de çıkarıldığı öğrenildi. Görüntülerde o dönem yanan yapılardan halen dumanların tütmesi ve vatandaşların yangını söndürmek için basma tulumbalar ile alevlere müdahale etmeleri yer alıyor.

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Yunan zulmünün 99 yıl sonra yeni görüntüleri ortaya çıktı! Afyonkarahisar’da 300’e yakın ev ve iş yerini böyle yaktı

Yoğun bir kalabalığın olduğunun gözlendiği yangın yerinde Yunan askerlerinin büyük bir facia yaşanmasına rağmen hiçbir şey olmamış gibi yangın mahallinde dolaşmaları, yangın söndürme çalışmalarına hiçbir şekilde destek vermemeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

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Yunan zulmünün 99 yıl sonra yeni görüntüleri ortaya çıktı! Afyonkarahisar’da 300’e yakın ev ve iş yerini böyle yaktı

Görüntülerden bazı Yunan askerlerinin ise gülümsedikleri görülüyor.