Türkiye'nin şakası yok! Doğu Akdeniz'de iki haftada...

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı Yunanistan ve Fransa'yı oldukça tedirgin ediyor. Her iki ülke de, askeri olarak Türkiye karşısında ağır hezimetler aldı. Reuters haber ajansı ise Türkiye'nin yeni adımını dünyaya duyurdu.

Giriş Tarihi: 30.08.2020 08:58 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 09:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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