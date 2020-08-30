Türkiye'nin şakası yok! Doğu Akdeniz'de iki haftada... Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı Yunanistan ve Fransa'yı oldukça tedirgin ediyor. Her iki ülke de, askeri olarak Türkiye karşısında ağır hezimetler aldı. Reuters haber ajansı ise Türkiye'nin yeni adımını dünyaya duyurdu. Giriş Tarihi: 30.08.2020 08:58 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 09:04
Türkiye'nin Cuma akşamı yayınladığı yayınladığı görüntüler anında Yunanistan televizyonlarında ekrana getirildi, To Vima gazetesi görüntünün AB'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a destek açıklamasından hemen sonra paylaşıldığını savundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli Savunma Bakanlığı, Cuma akşamı 20.44'te paylaştığı Twitter mesajında "27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası'ndan kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır" dedi.
Gazete, büyük ses getiren görüntülerde yer ve gün bulunmadığını, Yunan jetlerinin Girit Adası'na giderken yaşanan olayın bir benzerinin Meis Adası açıklarında Cuma öğleden sonra gerçekleştiğini ileri sürdü.
10 Yunan F-16'sının Meis etrafında uçarken iki Türk savaş uçağını gördüğünü ve bunlardan birinin etrafını çevirdiğini iddia eden To Vima, haberini Yunan genelkurmayına dayandırdı.
Kathimerini gazetesinde 'Tehdide dönüşen blöfler' başlıklı analizde ise geçmişteki deneyimlerin Türklerin blöf yapmadığını gösterdiği ve Ankara'nın hedefinin uluslararası toplumun kırmızı çizgilerine dokunmak olduğu belirtildi.