12 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Koronavirüsten korunmanın en etkili yolu... Uzmanlar açıkladı!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Karadeniz, sağlıklı bir uykunun bağışıklık sisteminin gelişmesi açısından çok önemli olduğunu, vücudu salgın hastalıklara karşı koruyan antikorların normal ve sağlıklı bir uyku sırasında üretildiğini söyledi. Karadeniz, "Kişi eğer iyi uyuyamıyorsa bağışıklık sistemi de zayıflayacaktır. Daha önceden karşılaştığımız mikrobu tanıyıp, bir daha karşılaştığımızda hasta olmamızı engelleyen antikor üretimi için gerekli bağışıklık sisteminin hafızası derin uykuda ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 12.03.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 11:44
  • 1
  • 15
Koronavirüsten korunmanın en etkili yolu... Uzmanlar açıkladı!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Karadeniz, sağlıklı bir uykunun bağışıklık sisteminin gelişmesi açısından çok önemli olduğunu, vücudu salgın hastalıklara karşı koruyan antikorların normal ve sağlıklı bir uyku sırasında üretildiğini söyledi.

  • 2
  • 15
Koronavirüsten korunmanın en etkili yolu... Uzmanlar açıkladı!

Dünya Uyku Derneği tarafından her yıl mart ayının üçüncü cuma günü, "Dünya Uyku Günü" olarak kutlanıyor. Uyku Günü'nde düzenlenen etkinliklerle uykunun insan sağlığı için önemine dikkat çekiliyor.

  • 3
  • 15
Koronavirüsten korunmanın en etkili yolu... Uzmanlar açıkladı!

Bu yılki Uyku Günü ise dünya çapında etkili olan koronavirüsün gölgesinde gerçekleştiriliyor. Sağlıklı uykunun bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri olduğunu belirten uzmanlar, koronavirüs gibi salgın hastalıklara karşı dirençli olmak için iyi bir uyku öneriyor.

  • 4
  • 15
Koronavirüsten korunmanın en etkili yolu... Uzmanlar açıkladı!

Uykunun bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini değerlendiren Prof. Dr. Derya Karadeniz, uyku ve bağışıklık sistemi arasında çok net bir ilişki olduğuna dikkati çekti.

  • 5
  • 15
Koronavirüsten korunmanın en etkili yolu... Uzmanlar açıkladı!

Bağışıklık sisteminin enfeksiyonlara karşı çalışacak hücreleri, normal ve sağlıklı bir uykuda salgıladığını belirten Karadeniz, şöyle konuştu: