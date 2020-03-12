Koronavirüsten korunmanın en etkili yolu... Uzmanlar açıkladı!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Karadeniz, sağlıklı bir uykunun bağışıklık sisteminin gelişmesi açısından çok önemli olduğunu, vücudu salgın hastalıklara karşı koruyan antikorların normal ve sağlıklı bir uyku sırasında üretildiğini söyledi. Karadeniz, "Kişi eğer iyi uyuyamıyorsa bağışıklık sistemi de zayıflayacaktır. Daha önceden karşılaştığımız mikrobu tanıyıp, bir daha karşılaştığımızda hasta olmamızı engelleyen antikor üretimi için gerekli bağışıklık sisteminin hafızası derin uykuda ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 12.03.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 11:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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