ysk.gov.tr SEÇMEN SANDIK SORGULAMA 📦 31 Mart 2024 hangi sandıkta oy kullanacağım? TIKLA-ÖĞREN! e-devlet SANDIK NO öğrenme ekranı...

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri, ülke genelinde büyük bir önemle bekleniyor. Seçimlerin hemen öncesinde, seçmenler oy kullanacakları sandık ve sıra numarasını öğrenmek için ilgili ekranı ziyaret ediyorlar. Bu süreç, seçmenlerin oy kullanma gününe hazırlıklı olmalarını sağlayarak, seçim sürecinin daha düzenli ve etkin bir şekilde işlemesine katkı sağlıyor. Peki hangi sandıkta oy kullanacağım?