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Haberler Galeri ysk.gov.tr SEÇMEN SANDIK SORGULAMA 📦 31 Mart 2024 hangi sandıkta oy kullanacağım? TIKLA-ÖĞREN! e-devlet SANDIK NO öğrenme ekranı...

ysk.gov.tr SEÇMEN SANDIK SORGULAMA 📦 31 Mart 2024 hangi sandıkta oy kullanacağım? TIKLA-ÖĞREN! e-devlet SANDIK NO öğrenme ekranı...

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri, ülke genelinde büyük bir önemle bekleniyor. Seçimlerin hemen öncesinde, seçmenler oy kullanacakları sandık ve sıra numarasını öğrenmek için ilgili ekranı ziyaret ediyorlar. Bu süreç, seçmenlerin oy kullanma gününe hazırlıklı olmalarını sağlayarak, seçim sürecinin daha düzenli ve etkin bir şekilde işlemesine katkı sağlıyor. Peki hangi sandıkta oy kullanacağım?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2024 22:36 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 22:37
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ysk.gov.tr SEÇMEN SANDIK SORGULAMA 📦 31 Mart 2024 hangi sandıkta oy kullanacağım? TIKLA-ÖĞREN! e-devlet SANDIK NO öğrenme ekranı...

Türkiye, beş yıl aradan sonra gerçekleşecek olan belediye başkanı ve muhtar seçimi için hazırlıklarını tamamlıyor. Seçim heyecanıyla dolu 31 Mart Pazar günü sabah saatlerinde başlayacak olan oy verme işlemi için gerekli belgeler ve sandık numarası gibi detaylar, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üzerinden kolayca görüntülenebiliyor.

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ysk.gov.tr SEÇMEN SANDIK SORGULAMA 📦 31 Mart 2024 hangi sandıkta oy kullanacağım? TIKLA-ÖĞREN! e-devlet SANDIK NO öğrenme ekranı...

E-Devlet ve YSK Mobil Uygulaması İle Sandık Bilgisi

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, seçmenlerin oy kullanacakları yerleri öğrenme süreci hız kazanıyor. Bu süreçte, seçmenlere kolaylık sağlayan çeşitli yöntemler bulunuyor.

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ysk.gov.tr SEÇMEN SANDIK SORGULAMA 📦 31 Mart 2024 hangi sandıkta oy kullanacağım? TIKLA-ÖĞREN! e-devlet SANDIK NO öğrenme ekranı...

E-Devlet Üzerinden Sorgulama

Seçmenler, e-Devlet üzerinden oy kullanacakları yerleri sorgulayabiliyorlar. Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama ekranına giriş yaptıktan sonra, detaylı bilgilere ulaşılabiliyor. Yurt İçi Seçmen Bilgileri kısmında, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde oy kullanılacak okul ve sandık numarası gibi detaylar görüntülenebiliyor.

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ysk.gov.tr SEÇMEN SANDIK SORGULAMA 📦 31 Mart 2024 hangi sandıkta oy kullanacağım? TIKLA-ÖĞREN! e-devlet SANDIK NO öğrenme ekranı...

YSK Mobil Uygulaması İle Bilgi Alma

Yüksek Seçim Kurulu'nun Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması da seçmenlere oy kullanacakları yerler hakkında bilgi sağlıyor. Uygulama üzerinden seçmenler, kayıtlı oldukları yerleri ve oy kullanacakları sandık bilgilerini kolayca öğrenebiliyorlar.

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ysk.gov.tr SEÇMEN SANDIK SORGULAMA 📦 31 Mart 2024 hangi sandıkta oy kullanacağım? TIKLA-ÖĞREN! e-devlet SANDIK NO öğrenme ekranı...

Çağrı Merkezi İle İletişim

Ayrıca, Yüksek Seçim Kurulu'nun 444 9 975 numaralı Çağrı Merkezi aranarak da oy kullanılacak yer öğrenilebiliyor. Seçmenler, çağrı merkezi üzerinden de bilgi alarak seçim gününe hazırlık yapabiliyorlar.