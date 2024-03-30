30 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Oy Pusulası Örneği ve Sıralaması 31 Mart 2024 | Yerel seçimde oy pusulası kaç tane? Belediye Başkanlığı, Muhtarlık pusula renkleri...

Oy Pusulası Örneği ve Sıralaması 31 Mart 2024 | Yerel seçimde oy pusulası kaç tane? Belediye Başkanlığı, Muhtarlık pusula renkleri...

31 Mart günü ülke genelinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere, toplamda 34 parti katılım sağlıyor. Bunun yanı sıra, bağımsız adayların da yer aldığı oy pusulaları, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşıldı. 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde seçmenler, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık için oy kullanacaklar.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:55
  • 1
  • 11
Oy Pusulası Örneği ve Sıralaması 31 Mart 2024 | Yerel seçimde oy pusulası kaç tane? Belediye Başkanlığı, Muhtarlık pusula renkleri...

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri, yerel yönetimlerin belirleneceği kritik bir süreci başlatıyor. Bu seçimlerde, Türkiye genelinde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde başkanı ile birlikte 50 bin 336 muhtarın belirlenmesi hedefleniyor. Seçmenler, kendi bölgelerinin yönetimine katkı sağlamak adına büyük önem taşıyan bu seçimler öncesinde, oy verecekleri adayları ve partileri yakından araştırıyorlar. Peki yerel seçimlerde oy pusulası nasıl olacak? Kaç tane oy pusulası var?

  • 2
  • 11
Oy Pusulası Örneği ve Sıralaması 31 Mart 2024 | Yerel seçimde oy pusulası kaç tane? Belediye Başkanlığı, Muhtarlık pusula renkleri...

YEREL SEÇİMLERDE KAÇ TANE OY PUSULASI OLACAK?

Yerel seçimlerde, tüm pusulaların tek zarfa konulacağı belirtiliyor ve toplamda 4 adet oy pusulası kullanılacak. Bu pusulaların renk ve amaçları şu şekilde belirlendi:

  • 3
  • 11
Oy Pusulası Örneği ve Sıralaması 31 Mart 2024 | Yerel seçimde oy pusulası kaç tane? Belediye Başkanlığı, Muhtarlık pusula renkleri...

Büyükşehir Belediye Başkanlığı için: Beyaz renkte bir oy pusulası kullanılacak.

İl Genel Meclisi Üyelikleri için: Turuncu renkte bir oy pusulası kullanılacak.

Belediye Başkanlığı için: Mavi renkte bir oy pusulası kullanılacak.

Belediye Meclisi Üyeliği için: Sarı renkte bir oy pusulası kullanılacak.

  • 4
  • 11
Oy Pusulası Örneği ve Sıralaması 31 Mart 2024 | Yerel seçimde oy pusulası kaç tane? Belediye Başkanlığı, Muhtarlık pusula renkleri...

2024 YEREL SEÇİMLERİ OY PUSULASI ÖRNEĞİ

  • 5
  • 11
Oy Pusulası Örneği ve Sıralaması 31 Mart 2024 | Yerel seçimde oy pusulası kaç tane? Belediye Başkanlığı, Muhtarlık pusula renkleri...

YEREL SEÇİM SIRALAMASI VE PARTİLERİN YERLERİ 2024

Birinci Sırada : Adalet ve Kalkınma Partisi
İkinci Sırada : İyi Parti
Üçüncü Sırada : Sol Parti
Dördüncü Sırada : Büyük Birlik Partisi
Beşinci Sırada : Memleket Partisi