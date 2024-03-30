30 Mart 2024, Cumartesi
Oy Pusulası Örneği ve Sıralaması 31 Mart 2024 | Yerel seçimde oy pusulası kaç tane? Belediye Başkanlığı, Muhtarlık pusula renkleri...
31 Mart günü ülke genelinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere, toplamda 34 parti katılım sağlıyor. Bunun yanı sıra, bağımsız adayların da yer aldığı oy pusulaları, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşıldı. 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde seçmenler, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık için oy kullanacaklar.
Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:55
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