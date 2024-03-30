Oy Pusulası Örneği ve Sıralaması 31 Mart 2024 | Yerel seçimde oy pusulası kaç tane? Belediye Başkanlığı, Muhtarlık pusula renkleri...

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri, yerel yönetimlerin belirleneceği kritik bir süreci başlatıyor. Bu seçimlerde, Türkiye genelinde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde başkanı ile birlikte 50 bin 336 muhtarın belirlenmesi hedefleniyor. Seçmenler, kendi bölgelerinin yönetimine katkı sağlamak adına büyük önem taşıyan bu seçimler öncesinde, oy verecekleri adayları ve partileri yakından araştırıyorlar. Peki yerel seçimlerde oy pusulası nasıl olacak? Kaç tane oy pusulası var?