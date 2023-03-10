YSK SEÇİM TAKVİMİ 2023 | Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi ne zaman, hangi tarihte? Seçim takvimi nasıl ilerleyecek? 2. tura nasıl kalır?

Başkan Erdoğan 2023 seçimlerine ilişkin kararını imzaladı. Böylece başlayan TBMM Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin süreç başlamış oldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlanırken vatandaşlar bir yandan da seçim sürecini araştırmaya başladı. 2023 takvimi netleşirken seçimlerin 2. tura kalması durumunda seçmeni nasıl bir süreç beklediği merak konusu oldu. Peki Cumhurbaşkanlığı seçim süreci nasıl işleyecek, 2. tura nasıl kalır?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 10.03.2023 16:58 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 16:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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