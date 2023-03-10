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Haberler Galeri İstanbul'da beklenen depremin büyüklüğü ne olacak? Naci Görür: İki fay aynı anda kırılırsa... | 2 il için kritik uyarı

İstanbul'da beklenen depremin büyüklüğü ne olacak? Naci Görür: İki fay aynı anda kırılırsa... | 2 il için kritik uyarı

Kahramanmaraş depreminden sonra deprem fırtınasına giren Türkiye'de, en çok merak edilen şehir ise megakent İstanbul. 16 milyon nüfuslu kent için Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Görür, "Görür, "Marmara'da deprem üretecek olan iki tane aktif fay kolu var. Bunlardan biri Adalar kolu bir diğeri ise Kumburgaz fay koludur. İkisi birden kırılırsa 7.5, 7.6'yı bulabilir." dedi. Öte yandan Görür, İstanbul dışında iki ili de uyardı. Peki Büyük İstanbul depremi hangi ilçeleri etkileyecek?

Giriş Tarihi: 10.03.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 10:30
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İstanbul’da beklenen depremin büyüklüğü ne olacak? Naci Görür: İki fay aynı anda kırılırsa... | 2 il için kritik uyarı

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından meydana gelen artçı depremleri değerlendirdi.

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İstanbul’da beklenen depremin büyüklüğü ne olacak? Naci Görür: İki fay aynı anda kırılırsa... | 2 il için kritik uyarı

Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri ve Sivas'ta peş peşe yaşanan depremler sonrası o bölgedeki faylarda hareketlenme olabileceği konusunda uyarılar yaptı. Olası Marmara depremi için değerlendirme yapan Prof. Dr. Naci Görür, yalnızca deprem için değil iklim değişikliği konusunda da önlemler alınmasını talep etti.

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İstanbul’da beklenen depremin büyüklüğü ne olacak? Naci Görür: İki fay aynı anda kırılırsa... | 2 il için kritik uyarı

"DENİZDE ÇOK SIK DEPREMLER OLUYOR"

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde sık sık meydana gelen 3 ve 4 büyüklüğündeki depremlere ilişkin "Marmara Denizi'nde deprem çok sık oluyor. Özellikle Orta Marmara Çukurluğundan yani Silivri açıklarından itibaren batıya doğru Tekirdağ'da o arada denizde çok sık depremler oluyor.

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İstanbul’da beklenen depremin büyüklüğü ne olacak? Naci Görür: İki fay aynı anda kırılırsa... | 2 il için kritik uyarı

Bu depremler çoğunlukla 3'lü ve 4'lü olur. Bu depremlerin önemli bir kısmı da tektonik depremler değildir. Daha ziyade denizin dibinden çıkan doğalgaz çıkışlarına bağlıdır. Dolayısıyla doğalgaz çıkışları ve o yöredeki hareketlilik böyle depremler oluşturabilir. Bu 4.1 büyüklüğündeki depreme herhangi bir önem vermek doğru değildir. Çok sık olabilir" dedi.

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İstanbul’da beklenen depremin büyüklüğü ne olacak? Naci Görür: İki fay aynı anda kırılırsa... | 2 il için kritik uyarı

"AVRUPA YAKASI DEPREM YÖNÜNDEN ASYA YAKASINA GÖRE SORUNLUDUR"

Görür, Avrupa yakasının zemininin Anadolu yakasına göre daha zayıf olduğunu belirterek, "İstanbul'da ilçe bazında sağlamlıktan söz ediyorsak, Avrupa yakasında olan yerler göreceli olarak depremde daha zafiyeti olan yerler. Sebebi de Avrupa yakasındaki jeolojik formasyonlar ve özellikleri.