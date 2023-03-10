İstanbul'da beklenen depremin büyüklüğü ne olacak? Naci Görür: İki fay aynı anda kırılırsa... | 2 il için kritik uyarı

Kahramanmaraş depreminden sonra deprem fırtınasına giren Türkiye'de, en çok merak edilen şehir ise megakent İstanbul. 16 milyon nüfuslu kent için Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Görür, "Görür, "Marmara'da deprem üretecek olan iki tane aktif fay kolu var. Bunlardan biri Adalar kolu bir diğeri ise Kumburgaz fay koludur. İkisi birden kırılırsa 7.5, 7.6'yı bulabilir." dedi. Öte yandan Görür, İstanbul dışında iki ili de uyardı. Peki Büyük İstanbul depremi hangi ilçeleri etkileyecek?

Giriş Tarihi: 10.03.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 10:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL