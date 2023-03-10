10 Mart 2023, Cuma
Sapık Sinan öldü mü, yaşıyor mu? Sinan Sardoğan'a ne oldu? Müge Anlı canlı yayında açıkladı!
"Sapık Sinan öldü mü?" sorusu arama motorlarından sorgulanmaya devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir süre önce gündeme gelen 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili baş şüpheli olarak gösterilen sapık Sinan Sardoğan, 2018'de bir erkek çocuğuna taciz ederken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından tutklanarak cezaevine gönderilmişti. Tüm ülkenin tanıdığı bir isim halina gelen Sapık Sinan son olarak sosyal medyada çıkan iddialarda gündeme geldi. İddialara göre Sinan Sardoğan'un öldüğü söyleniyor. Peki, "Sapık Sinan öldü mü, yaşıyor mu?" Müge Anlı, 10 Mart 2023 tarihli (bugünkü) canlı yayında söz konusu iddialara yanıt verdi. İşte, haberin detayları...
Giriş Tarihi: 10.03.2023 17:34 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 17:39
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