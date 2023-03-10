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Haberler Galeri Sapık Sinan öldü mü, yaşıyor mu? Sinan Sardoğan'a ne oldu? Müge Anlı canlı yayında açıkladı!

Sapık Sinan öldü mü, yaşıyor mu? Sinan Sardoğan'a ne oldu? Müge Anlı canlı yayında açıkladı!

"Sapık Sinan öldü mü?" sorusu arama motorlarından sorgulanmaya devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir süre önce gündeme gelen 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili baş şüpheli olarak gösterilen sapık Sinan Sardoğan, 2018'de bir erkek çocuğuna taciz ederken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından tutklanarak cezaevine gönderilmişti. Tüm ülkenin tanıdığı bir isim halina gelen Sapık Sinan son olarak sosyal medyada çıkan iddialarda gündeme geldi. İddialara göre Sinan Sardoğan'un öldüğü söyleniyor. Peki, "Sapık Sinan öldü mü, yaşıyor mu?" Müge Anlı, 10 Mart 2023 tarihli (bugünkü) canlı yayında söz konusu iddialara yanıt verdi. İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.03.2023 17:34 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 17:39
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Sapık Sinan öldü mü, yaşıyor mu? Sinan Sardoğan’a ne oldu? Müge Anlı canlı yayında açıkladı!

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında en dikkat çeken konulardan biri de Arife Gökçe'nin kayboluşu oldu. Konuyla ilgili baş şüpheli 'Sapık Sinan' adıyla anılan Sinan Sardoğan ise, tüm ülkenin tanıdığı bir isim haline geldi. Evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe (64), 17 Aralık 2022 tarihinde kayboldu. Yaşlı kadına mesaj atarak rahatsız eden şüpheli Sinan Sardoğan, İstanbul'da 2018 yılında küçük yaşta bir çocuğa istismar iddiasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Sosyal medyada çıkan iddialar üzerine Sapık Sinan'ın ölüp, ölmediği merak konusu oluyor. Peki, Sapık Sinan Sardoğan öldü mü? İşte, Müge Anlı'nın o iddialara verdiği yanıt...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sapık Sinan öldü mü, yaşıyor mu? Sinan Sardoğan’a ne oldu? Müge Anlı canlı yayında açıkladı!

SAPIK SİNAN ÖLDÜ MÜ? MÜGE ANLI O İDDİALARA YANIT VERDİ!

Müge Anlı, Sinan Sardoğan'a dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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Sapık Sinan öldü mü, yaşıyor mu? Sinan Sardoğan’a ne oldu? Müge Anlı canlı yayında açıkladı!

"HÂLÂ YAŞIYOR"

"Arife Gökçe'nin kaybının 84. günü. Sinan hakkında sosyal medya haberlerini güvendiğini sitelerden takip edin lütfen. Sinan hâlâ cezaevinde. Hep soruyorsunuz bana. Buradan söylemiş olayım. Sinan Sardoğan hâlâ yaşıyor."

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Sapık Sinan öldü mü, yaşıyor mu? Sinan Sardoğan’a ne oldu? Müge Anlı canlı yayında açıkladı!

SAPIK SİNAN SARDOĞAN OLAYI NE?

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe (64), 17 Aralık 2022 tarihinde kayıplara karışmıştı.

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Sapık Sinan öldü mü, yaşıyor mu? Sinan Sardoğan’a ne oldu? Müge Anlı canlı yayında açıkladı!

Eşi Fikri Gökçe'nin eve geldiğinde karısını bulamaması üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları yapılmıştı.