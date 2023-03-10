Sapık Sinan öldü mü, yaşıyor mu? Sinan Sardoğan’a ne oldu? Müge Anlı canlı yayında açıkladı!

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında en dikkat çeken konulardan biri de Arife Gökçe'nin kayboluşu oldu. Konuyla ilgili baş şüpheli 'Sapık Sinan' adıyla anılan Sinan Sardoğan ise, tüm ülkenin tanıdığı bir isim haline geldi. Evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe (64), 17 Aralık 2022 tarihinde kayboldu. Yaşlı kadına mesaj atarak rahatsız eden şüpheli Sinan Sardoğan, İstanbul'da 2018 yılında küçük yaşta bir çocuğa istismar iddiasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Sosyal medyada çıkan iddialar üzerine Sapık Sinan'ın ölüp, ölmediği merak konusu oluyor. Peki, Sapık Sinan Sardoğan öldü mü? İşte, Müge Anlı'nın o iddialara verdiği yanıt...