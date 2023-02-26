YSK heyeti deprem bölgesine gidiyor! Ayrıntılı analiz yapılacak | Yeni sistem de test ediliyor | Seçimler 14 Mayıs'ta olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 14 Mayıs tarihine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, YSK'dan seçim için önemli bir adım atıldı. YSK, bir yandan siber saldırılara karşı yenilenen sistemini denerken, diğer yandan da 27 Şubat pazartesi günü aralarında genel müdür ve daire başkanlarının bulunduğu bir heyeti depremde hasar gören 11 vilayete gönderecek. Heyet, bölgede incelemelerde bulunacak ve kurula seçim ile ilgili bir rapor sunacak.

Giriş Tarihi: 26.02.2023 11:25 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 11:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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