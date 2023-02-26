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Haberler Galeri YSK heyeti deprem bölgesine gidiyor! Ayrıntılı analiz yapılacak | Yeni sistem de test ediliyor | Seçimler 14 Mayıs'ta olacak mı?

YSK heyeti deprem bölgesine gidiyor! Ayrıntılı analiz yapılacak | Yeni sistem de test ediliyor | Seçimler 14 Mayıs'ta olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 14 Mayıs tarihine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, YSK'dan seçim için önemli bir adım atıldı. YSK, bir yandan siber saldırılara karşı yenilenen sistemini denerken, diğer yandan da 27 Şubat pazartesi günü aralarında genel müdür ve daire başkanlarının bulunduğu bir heyeti depremde hasar gören 11 vilayete gönderecek. Heyet, bölgede incelemelerde bulunacak ve kurula seçim ile ilgili bir rapor sunacak.

Giriş Tarihi: 26.02.2023 11:25 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 11:30
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YSK heyeti deprem bölgesine gidiyor! Ayrıntılı analiz yapılacak | Yeni sistem de test ediliyor | Seçimler 14 Mayıs’ta olacak mı?

14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerin deprem nedeniyle 18 Haziran'a kayıp kaymayacağı tartışma konusu olmuştu. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması yönünde tavır ortaya koydu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YSK heyeti deprem bölgesine gidiyor! Ayrıntılı analiz yapılacak | Yeni sistem de test ediliyor | Seçimler 14 Mayıs’ta olacak mı?

YSK'nın deprem nedeniyle seçimi bu tarihte yapıp yapamayacağına da bakıldı. YSK'dan bir sıkıntı olmayacağı yönünde bilgi gelince, 14 Mayıs tarihi neredeyse kesin hale geldi.

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YSK heyeti deprem bölgesine gidiyor! Ayrıntılı analiz yapılacak | Yeni sistem de test ediliyor | Seçimler 14 Mayıs’ta olacak mı?

YSK DEPREM BÖLGESİNE GİDİYOR

YSK, deprem bölgesinde seçimlerin güvenli yapılmasını sağlamak için çalışmalarına başladı. Bu kapsamda önümüzdeki hafta YSK'dan bir heyetin 11 ilde incelemeler yapması bekleniyor.

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YSK heyeti deprem bölgesine gidiyor! Ayrıntılı analiz yapılacak | Yeni sistem de test ediliyor | Seçimler 14 Mayıs’ta olacak mı?

EKSİKLER BELİRLENECEK

Deprem bölgesinde sandık, mühür, oy kullanma kabinleri gibi birçok seçim malzemesi enkaz altında kaldı. Oy kullanılan bazı binalar yıkıldı. YSK ekipleri, gittikleri yerlerde öncelikli olarak sandık, mühür, kabin eksikliklerini tespit edecek. Arkasından hangi binaların oy kullanma için uygun ve güvenli olduğuna bakılacak.

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YSK heyeti deprem bölgesine gidiyor! Ayrıntılı analiz yapılacak | Yeni sistem de test ediliyor | Seçimler 14 Mayıs’ta olacak mı?

Binaların yetersiz olması halinde hangi çadır, konteyner kentlere sandık konulabileceğini, buranın güvenliğinin nasıl sağlanacağını inceleyecek.