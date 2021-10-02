02 Ekim 2021, Cumartesi
YSK 48 şehre memur alımı ilanı yayınlandı! Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru ne zaman? Şartlar belli oldu!
YSK memur alımı başvurusu ne zaman başlayacak? Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayınlanan ilana göre, 48 şehre toplam 103 memur alımı yapılacak. Söz konusu ilanın yayınlanmasının ardından başvuru tarihi, şartlar ve kadro dağılımı belli oldu. Bu gelişmeler ile birlikte gözler başvuruların başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, YSK memur alımı ne zaman yapılacak? Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 02.10.2021 16:55
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