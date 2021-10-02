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YSK 48 şehre memur alımı ilanı yayınlandı! Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru ne zaman? Şartlar belli oldu!

YSK memur alımı başvurusu ne zaman başlayacak? Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayınlanan ilana göre, 48 şehre toplam 103 memur alımı yapılacak. Söz konusu ilanın yayınlanmasının ardından başvuru tarihi, şartlar ve kadro dağılımı belli oldu. Bu gelişmeler ile birlikte gözler başvuruların başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, YSK memur alımı ne zaman yapılacak? Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.10.2021 16:55
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YSK 48 şehre memur alımı ilanı yayınlandı! Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru ne zaman? Şartlar belli oldu!

YSK memur alımı ne zaman yapılacak? Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 48 şehirde toplam 103 personel alınacak. YSK memur alımı ilanı sonrası başvuru sürecine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. YSK memur alımı ile ilgili merak edilenleri yazımızdam ele aldık. Peki, YSK memur alımı ne zaman yapılacak? Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YSK 48 şehre memur alımı ilanı yayınlandı! Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru ne zaman? Şartlar belli oldu!

BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

YSK memur alımı için başvurular 07-18 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) yer alan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacak.

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YSK 48 şehre memur alımı ilanı yayınlandı! Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru ne zaman? Şartlar belli oldu!

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

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YSK 48 şehre memur alımı ilanı yayınlandı! Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru ne zaman? Şartlar belli oldu!

- Türk vatandaşı olmak,

- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

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YSK 48 şehre memur alımı ilanı yayınlandı! Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru ne zaman? Şartlar belli oldu!

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmak,