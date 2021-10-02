HaberlerGaleriYKS 3. tercihler ne zaman yapılacak? 140 baraj puanı YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar...
YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak? 140 baraj puanı YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar...
YKS 3. tercihler ne zaman başlayacak? 140 puan alan öğrenciler heyecan içinde tercih takvimini bekliyor. ÖSYM tarafından üniversitelere ikinci yerleştirmelerin sonuçları açıklandıktan sonra gözler 140 baraj puanı tercihlerine çevrildi. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak? 140 baraj puanı YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte cevaplar...