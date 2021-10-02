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Haberler Galeri YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak? 140 baraj puanı YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar...

YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak? 140 baraj puanı YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar...

YKS 3. tercihler ne zaman başlayacak? 140 puan alan öğrenciler heyecan içinde tercih takvimini bekliyor. ÖSYM tarafından üniversitelere ikinci yerleştirmelerin sonuçları açıklandıktan sonra gözler 140 baraj puanı tercihlerine çevrildi. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak? 140 baraj puanı YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.10.2021 10:54 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 10:54
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YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak? 140 baraj puanı YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar...

YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için üniversite yerleştirmeleri gerçekleştiriliyor. İkinci tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üçüncü tercih dönemi olan yani 140 baraj puanı tercihlerine çevrildi. Peki, YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak? 140 baraj puanı YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak? 140 baraj puanı YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar...

YKS 2. EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS 2. ek tercih dönemi için henüz resmi bir açıklama gelmedi. 140 baraj puanı tercihlerinin önümüzdeki hafta içerisinde başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından duyuru yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak? 140 baraj puanı YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar...

140 PUAN İLE ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

YKS ikinci ek tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte 140 baraj puanı ile tercih yapılabilecek üniversiteler listesi de belli olacak.

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YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak? 140 baraj puanı YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar...

ÖSYM BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 140 puan alanlar için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."

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YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak? 140 baraj puanı YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar...

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)