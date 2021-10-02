YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için üniversite yerleştirmeleri gerçekleştiriliyor. İkinci tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üçüncü tercih dönemi olan yani 140 baraj puanı tercihlerine çevrildi. Peki, YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak? 140 baraj puanı YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte haberin detayları...