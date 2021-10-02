Alp Er Tunga öldü mü destanı nedir? Alp Er Tunga kimdir, mezarı nerede? Alp Er Tunga hakkında bilgiler
Alp Er Tunga kimdir, mezarı nerede? Alp Er Tunga M.Ö. 7. yüzyılda yaşamış, çok sevilen, kahraman bir Türk hükümdarıdır. Efsanelere konu olmuş Türk hakanı Alp Er Tunga'nın mezarının bulunduğu öne sürüldü. Selçuklu Türklerinin atası kabul edilen Alp Er Tunga'nın mezarı, tarihçiler tarafından sürekli aranıyordu. Peki, Alp Er Tunga'nın mezarı bulundu mu? Alp Er Tunga öldü mü destanı nedir? Alp Er Tunga kimdir, mezarı nerede? İşte Alp Er Tunga hakkında bilgiler...
Giriş Tarihi: 02.10.2021
17:57 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021
17:57
Alp Er Tunga kimdir, mezarı nerede? Hayatı savaşlarla geçen Alp Er Tunga Saka hükümdarıdır. Alp Er Tunga hakkında birçok kaynakta eser bulunmaktadır. Bu eserlerde, Alp Er Tunga'nın tasviri, kim olduğu, ölümü, oğlu, savaşçılığı, gücü, sahip olduğu yardımcı unsurlar (atı, kılıcı, inancı) ele alınmıştır. Son olarak Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Necati Demir, Alp Er Tunga'nın mezarınının bulunduğunu iddia etmesinin ardından Alp Er Tunga hakkında detaylar yeniden gündeme geldi. Peki, Alp Er Tunga'nın mezarı bulundu mu? Alp Er Tunga öldü mü destanı nedir? Alp Er Tunga kimdir, mezarı nerede? İşte Alp Er Tunga hakkında bilgiler...
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ALP ER TUNGA MEZARI NEREDE?
Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Necati Demir, Alp Er Tunga'nın mezarının bulunduğunu iddia edilmesiyle gündeme geldi. Demir açıklamasında,
"Türk dünyasına saygı ile duyurumuzdur... Türklüğün ortak atası Alp Er Tunga'nın mezarı Buhara'da tarafımca bulunmuştur. Türk dünyasına selam olsun." ifadelerini yer verdi.
İşte Alp Er Tunga hakkında tarihte yer alan bilgiler:
ALP ER TUNGA KİMDİR?
Alp Er Tunga'nın M.Ö. 7. yüzyılda yaşamış, çok sevilen, kahraman bir Türk hükümdarı olduğu biliniyor. Belgeler onun "Türk Beyleri içinde adı ve kut'u ile tanınmış, bilgili, erdemli, büyük illeri elinde tutan, birçok kavme hükmeden..." bir hakan olduğunu söylüyor.
Bu Alp hükümdarın idaresindeki devletin de Saka Türk imparatorluğu olduğunu söyleyen tarihçiler çoğalmıştır. Bu devletin adı belki onun adıyla ya da babası Peşeng Kağan adıyla söyleniyordu. İranlılar Peşeng'e Turanlıların hükümdarı (yani Türklerin hükümdarı), Alp Er Tunga´ya da Afrâsyâb diyorlardı. Afrâsyâb´ın Alp Er Tunga olduğunu hem Kutatgu-Bilig, hem de Divan-û Lügatit Türk bildiriyor. Afrâsyâb, eski İranlıların kötülük ilahlarına verdikleri isimdir. Belki Alp Er Tunga onları çok yıldırdığı için ona bu ismi verdiler.
Alp Er Tunga, İran (Med) hükümdarı Keyhüsrev tarafından bir ziyafete çağrılarak hile ile öldürülmüştü. Bu olay M.Ö. 624 (veya 625, 626) yılında meydana geldi. Asur kaynaklarında Maduva, Heredot´ta Madyes olarak geçen kahramanın da Alp Er Tunga´dan başkası olmadığı anlaşılıyor. Cüveyni ona Bükü Han, Mercanî ise Bükü Han bin Pişing (Peşeng) diyor.