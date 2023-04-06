YSK 2023 sandık görevlisi başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Şartları ve görevleri neler? SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ

14 Mayıs seçim hazırlıkları hızla sürerken gündeme gelen bir diğer konu ise sandık görevlisi başvuruları oldu. Seçim anında görevli olarak belirli bir miktar ücret kazanmak isteyenler detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Peki sandık görevlisi başvuruları ne zaman, başladı mı? Sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? Sandık görevlisinin görevleri neler?