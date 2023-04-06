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Haberler Galeri Başkan Erdoğan +8,10 puan üzerinde! İlk rakamlar Yüzde 47-42-7.7! 14 MAYIS SEÇİM ANKETİ 2023 | Cumhur İttifakı oy oranı...

Başkan Erdoğan +8,10 puan üzerinde! İlk rakamlar Yüzde 47-42-7.7! 14 MAYIS SEÇİM ANKETİ 2023 | Cumhur İttifakı oy oranı...

Bu pazar seçim olsa kim kazanır sorusu hızlıca seçimlere giden ülkemizde gündem maddelerinden biri. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, yapılan son anket çalışmalarını A Haber'de açıkladı. Peki Cumhur İttifakı oy oranları ne? Pazar seçim olsa kim kazanır? İşte 14 Mayıs seçim öncesi anket çalışmaları ve partilerin oy oranları.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2023 12:30
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Başkan Erdoğan +8,10 puan üzerinde! İlk rakamlar Yüzde 47-42-7.7! 14 MAYIS SEÇİM ANKETİ 2023 | Cumhur İttifakı oy oranı...

14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken vatandaşlar bir yandan da seçim anketlerini takip ediyorlar. Seçim süreci hızla sürerken partilerin oy oranları da detaylanmaya başladı. Yapılan araştırmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının partisinin yaklaşık 8-10 puan üzerinde olduğunu ortaya koydu. Peki bu pazar seçim olsa kim kazanır? İşte Cumhur İttifakı'nın oy oranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Erdoğan +8,10 puan üzerinde! İlk rakamlar Yüzde 47-42-7.7! 14 MAYIS SEÇİM ANKETİ 2023 | Cumhur İttifakı oy oranı...

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru hızla gidiyor. Seçim sürecinde partilerin oy oranı da merak konusu. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, yapılan son anket çalışmalarını A Haber'de açıkladı.

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Başkan Erdoğan +8,10 puan üzerinde! İlk rakamlar Yüzde 47-42-7.7! 14 MAYIS SEÇİM ANKETİ 2023 | Cumhur İttifakı oy oranı...

14 MAYIS SEÇİM ANKETİ OY ORANLARI

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 47, Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 42, Muharrem İnce 7.7, Sinan Oğan 7.7. Bu rakamları da ilk defa yayında söylüyorum.

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Başkan Erdoğan +8,10 puan üzerinde! İlk rakamlar Yüzde 47-42-7.7! 14 MAYIS SEÇİM ANKETİ 2023 | Cumhur İttifakı oy oranı...

Elimizde olan henüz tamamlanmamış bir araştırmamızın buraya gelmeden önce baktım sonuçlarına şu an sizinle ve izleyicilerimizde paylaştım." dedi.

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Başkan Erdoğan +8,10 puan üzerinde! İlk rakamlar Yüzde 47-42-7.7! 14 MAYIS SEÇİM ANKETİ 2023 | Cumhur İttifakı oy oranı...

Konuşmalarının devamında Daşdemir, "Burada araştırmamız tamamlandıktan sonra 5 bin kişiyle yaptığımız bir araştırmaydı, şu anda 4 bin 50 kişisi tamamlanmıştı.