14 Mayıs’ta oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı! Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimlere doğru adım adım ilerlerken YSK kaç seçmenin oy kullanacağını açıkladı. YSK'dan yapılan açıklamaya göre, 64 milyon 191 bin 285 seçmen oy kullanacak. Bu seçmenlerin 3 milyon 286 bin 258'i ise yurt dışında yaşıyor. Öte yandan seçimlerle ilgili birçok sorunun yanıtı da merak ediliyor. Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? Yeni seçim yasasına göre ittifaktaki kaç parti barajı aşıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları.

Giriş Tarihi: 06.04.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 11:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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