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14 Mayıs’ta oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı! Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimlere doğru adım adım ilerlerken YSK kaç seçmenin oy kullanacağını açıkladı. YSK'dan yapılan açıklamaya göre, 64 milyon 191 bin 285 seçmen oy kullanacak. Bu seçmenlerin 3 milyon 286 bin 258'i ise yurt dışında yaşıyor. Öte yandan seçimlerle ilgili birçok sorunun yanıtı da merak ediliyor. Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? Yeni seçim yasasına göre ittifaktaki kaç parti barajı aşıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları.

Giriş Tarihi: 06.04.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 11:19
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14 Mayıs’ta oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı! Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

14 Mayıs seçimlerine 38 gün gibi kısa bir süre kala nefesler tutuldu.

Siyasi partiler seçim çalışmalarına son sürat devam ederken, vatandaşlar son değerlendirmelerini yapıyor.

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14 Mayıs’ta oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı! Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

Bu sürecin büyük bir payı ise Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK).

YSK, bu kez de oy kullanacak seçmen sayısını açıkladı.

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14 Mayıs’ta oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı! Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

64 MİLYON SEÇMEN

Toplanan verilere göre 14 Mayıs günü 64 milyon 191 bin 285 seçmen oy kullanacak.

Bu seçmenlerin 3 milyon 286 bin 258'i ise yurt dışında yaşıyor.

Ayrıca oy verme işlemleri için toplam 195 bin 705 sandığın kurulacağı açıklandı.

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14 Mayıs’ta oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı! Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında, 21 bin 15'i ise köylerde kurulacak.

Seçmen kütüğü ise 12 Nisan'da netleşecek ve 19 nisanda seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı başlayacak.

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14 Mayıs’ta oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı! Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

YSK 6 Nisan'da ilçe seçim kurullarındaki itirazları toplayacak, 7 Nisan'da itirazları karara bağlayacak 8 Nisan'da ise iş seçim kuruluna yapılan itirazlar karara bağlanacak.