YPG'nin bomba tuzaklı tünelleri kapatılıyor!

ÇOKLU ÇIKIŞ NOKTASI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, meskûn mahal operasyonu kapsamında TSK ve SMO birliklerinin Tel Abyad'daki arama-tarama çalışmaları Rasulayn'daki görüntüleri aratmıyor. Burada da birçok tünel ve sığınağa ulaşıldı. Örgütün kentin neredeyse her noktasına tünel inşa ettiği ortaya çıkarken, labirenti andıran tünellerin birbirine bağlantılı olduğu ve bir noktadan girildiğinde çok farklı bir bölgeden çıkış yapılabildiği kaydediliyor.